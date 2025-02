© Foto: picture alliance/AA/Guillaume Payen - picture alliance

Goldman Sachs hebt die Kursziele für Mercedes-Benz und Siemens Energy an. Nutzfahrzeugehersteller Volvo sammelt unterdessen eine neue Kaufempfehlung ein. Die wichtigsten Analysten-Calls des Tages.Goldman Sachs hebt das Kursziel für Siemens Energy an Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Dienstag an die Resultate des ersten Geschäftsquartals an. Goldman Sachs hebt das Kursziel für Mercedes-Benz an Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 59 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. …