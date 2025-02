Der Energieriese evaluiert sein Schmierstoffgeschäft Castrol und verstärkt Investitionen im fossilen Energiesektor bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtausgaben.

Der britische Energiekonzern BP hat eine umfassende strategische Überprüfung seines globalen Schmierstoffgeschäfts Castrol angekündigt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die nächste Phase der Wertschöpfung für das Unternehmen zu beschleunigen. Castrol, das Premium-Produkte in mehr als 150 Ländern vertreibt und Kunden in den Bereichen Automobil, Marine, Industrie und Energie bedient, verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne. Diese umfassen den Ausbau des Kerngeschäfts im Mobilitätssektor, die Expansion im Bereich Industrieschmierstoffe, die Weiterentwicklung von Mobilitätsdienstleistungen sowie die Diversifizierung in Rechenzentrumsflüssigkeiten. Bei der strategischen Überprüfung werden alle Optionen mit Fokus auf Wertschöpfung in Betracht gezogen. Die Erlöse aus möglichen Transaktionen, die sich aus dieser Überprüfung ergeben könnten, sollen zur Stärkung der Bilanz von BP verwendet werden.

Rückkehr zum Kerngeschäft

Parallel zu dieser Entwicklung hat BP eine signifikante Neuausrichtung seiner Gesamtstrategie bekanntgegeben. Der Konzern plant, seine jährlichen Investitionen in Öl und Gas bis 2027 auf 10 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die Gesamtkapitalausgaben auf 13 bis 15 Milliarden US-Dollar reduziert und Veräußerungen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar abgeschlossen werden. Diese Umstrukturierung markiert eine bemerkenswerte Kehrtwende für das Unternehmen, das zuvor erheblich in erneuerbare Energien investiert hatte. Die neue Strategie beinhaltet eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft rund um Öl und Gas, wobei die Kapitalausgaben auf die profitabelsten Geschäftsbereiche verlagert werden. Die Anleger reagierten zunächst zurückhaltend auf diese Ankündigung, was sich in einer negativen Kursentwicklung der BP-Aktie widerspiegelte. Die Unternehmensführung betont jedoch, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, Leistungsverbesserungen und Kosteneffizienz zu steigern, um langfristiges Wachstum zu fördern.

