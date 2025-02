Bernstein-Analysten stufen den chinesischen Technologiekonzern auf 'Outperform' hoch und erhöhen das Kursziel deutlich aufgrund von KI-Innovationen und verbesserter Geschäftsstrategie.

Die Alibaba Group verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an den Börsen, nachdem Analysten von Bernstein die Aktie des chinesischen Technologieriesen von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft haben. Diese positive Bewertungsänderung basiert vornehmlich auf wachsendem Optimismus bezüglich des KI-getriebenen Wachstums bei Alicloud sowie einer verbesserten Kapitalallokation. Infolgedessen wurde das Kursziel für die US-notierten Anteile deutlich von 104 auf 165 US-Dollar angehoben, während das Ziel für die Hongkong-Notierung von 102 auf 161 Hongkong-Dollar stieg. Die Aktie hat seit dem sogenannten "DeepSeek-Moment" in China eine starke Rallye erlebt, wobei Investoren zunehmend den Wert von Alicloud in einer Sum-of-the-Parts-Berechnung berücksichtigen. Obwohl die KI-Euphorie möglicherweise vorübergehend ihren Höhepunkt erreicht hat, sehen die Experten eine positivere Gewinnentwicklung für Alibaba, dank eines disziplinierteren Ansatzes bei der Kapitalallokation und einer stärkeren, von künstlicher Intelligenz geprägten Marktstruktur.

Strategischer Fokus auf KI-Infrastruktur

Ein wesentlicher Bestandteil der optimistischen Einschätzung ist Alibabas veränderte Investitionsstrategie. Das Unternehmen konzentriert sich verstärkt auf den Ausbau der KI-Infrastruktur anstatt aggressiv im globalen E-Commerce zu konkurrieren. Nach Schätzungen von Bernstein muss Alicloud seine Einnahmen im Geschäftsjahr 2025/26 um 25-30% steigern, um die Abschreibungskosten für die vierteljährlichen Kapitalausgaben von über 30 Milliarden RMB auszugleichen. Dies erscheint durchaus realistisch, da KI-Dienstleistungen im Vergleich zum traditionellen Cloud-Computing höhere Margen aufweisen. Das Unternehmen hat kürzlich auch sein neues KI-Denkmodell "Deep Thinking (QwQ)" vorgestellt, was seine Kompetenz im Bereich künstlicher Intelligenz weiter unterstreicht. Die Analysten erwarten, dass Alicloud neben Huawei und Tencent zu einem der Hauptakteure im chinesischen Wettlauf um KI-Infrastruktur werden wird. Zudem deuten Verbesserungen im inländischen E-Commerce auf eine stärkere Monetarisierungsstrategie hin, die durch Fortschritte in der Werbetechnologie und steigende Taobao-Provisionen unterstützt wird. Für die kommenden Quartale rechnen Experten mit einer Beschleunigung der Umsatzentwicklung bei Alicloud.

