Die Boeing-Aktie verzeichnete am Mittwochnachmittag im New Yorker Handel einen Rückgang von 0,3 Prozent auf 177,77 USD. Im Tagesverlauf sank der Kurs zwischenzeitlich sogar auf 176,45 USD, nachdem der Handelstag bei 178,93 USD begonnen hatte. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.073 Aktien. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 208,05 USD, das am 29. Februar 2024 erreicht wurde. Bis zur Erreichung dieses Höchststandes fehlen der Aktie derzeit rund 17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 16. November bei 137,07 USD markiert, was dem aktuellen Kurs einen potenziellen Spielraum von fast 23 Prozent nach unten gibt.

Verluste und vorsichtiger Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen des Flugzeugherstellers haben den Kurs zusätzlich belastet. Ende Januar präsentierte Boeing die Bilanz für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal mit einem deutlichen Verlust von 5,46 USD je Aktie - eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von lediglich 0,04 USD je Aktie. Der Umsatz brach im gleichen Zeitraum um knapp 31 Prozent auf 15,24 Milliarden USD ein. Trotz dieser enttäuschenden Zahlen bleiben Analysten für die langfristige Entwicklung verhalten optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 205,00 USD an. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten allerdings weiterhin rote Zahlen mit einem erwarteten Verlust von 1,22 USD je Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse werden voraussichtlich am 23. April veröffentlicht und dürften für weitere Kursbewegungen sorgen. Während Boeing mit betrieblichen Herausforderungen kämpft, gibt es zumindest einen kleinen Lichtblick: Aktionäre können für das kommende Jahr mit einer - wenn auch geringen - Dividende von voraussichtlich 0,071 USD rechnen.

