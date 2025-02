Der LKW-Hersteller verzeichnet trotz sinkender Quartalszahlen eine Jahresperformance von plus 42 Prozent. Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial.

Im XETRA-Handel zeigte die Daimler Truck-Aktie am Mittwoch ein gemischtes Bild. Während sie am Vormittag zunächst um 0,5 Prozent auf 42,05 EUR nachgab, konnte sie sich am Mittag leicht erholen und verzeichnete einen Gewinn von 0,3 Prozent auf 42,39 EUR. Im weiteren Tagesverlauf rutschte der Kurs jedoch wieder ab und stand am Nachmittag bei 42,19 EUR, was einem Minus von 0,2 Prozent entsprach. Das Handelsvolumen belief sich auf 450.542 Aktien. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie rund 42 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR, das am 12. September 2024 erreicht wurde. Zum Jahreshöchststand von 47,64 EUR, der am 19. März 2024 verzeichnet wurde, fehlen dem Papier derzeit knapp 13 Prozent. Analysten sehen noch Potenzial und geben ein mittleres Kursziel von 49,50 EUR an.

Gewinnrückgang belastet Zukunftsaussichten

Die jüngste Quartalsberichterstattung zeigt Herausforderungen für den Nutzfahrzeughersteller. Am 7. November präsentierte Daimler Truck die Ergebnisse für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal. Der Gewinn je Aktie fiel mit 0,77 EUR deutlich niedriger aus als im Vorjahreszeitraum, als noch 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet wurden. Auch der Umsatz ging zurück und lag bei 13,14 Milliarden EUR, was einem Rückgang von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 4,15 EUR je Aktie. Die Dividendenschätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR, was einen leichten Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 1,90 EUR im Jahr 2023 darstellen würde. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 14. März 2025 erwartet und dürften weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

Anzeige

Daimler Truck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Daimler Truck-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Daimler Truck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Daimler Truck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Daimler Truck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...