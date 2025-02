Der Chemikalienhändler verzeichnet einen überraschenden Kursgewinn im XETRA-Handel, obwohl Quartalsergebnisse einen Gewinnrückgang aufweisen. Analysten prognostizieren Wachstumspotenzial.

Die Brenntag SE verzeichnete gestern im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Kursanstieg. Bereits am Vormittag zeigte sich die Aktie des Chemikalienhändlers freundlich und legte um 0,5 Prozent auf 63,72 EUR zu. Im weiteren Tagesverlauf verstärkte sich der positive Trend, wobei das Papier am Mittag bereits um 1,8 Prozent auf 64,44 EUR zulegte. Den Höhepunkt erreichte die Aufwärtsbewegung am Nachmittag mit einem Plus von 2,2 Prozent, was einem Kurs von 64,74 EUR entsprach. Das Tageshoch markierte die Aktie bei 64,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 86.360 Aktien. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen Rückgang des Gewinns pro Aktie von 1,18 EUR im Vorjahresquartal auf 0,82 EUR im abgelaufenen Quartal zeigten. Auch der Umsatz verringerte sich leicht um 0,48 Prozent auf 4,07 Milliarden EUR. Trotz dieser Kennzahlen scheinen Anleger Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens zu haben.

Ausblick und Analystenschätzungen

Obwohl die Brenntag-Aktie mit ihrem aktuellen Kurs noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR liegt, das am 1. März 2024 erreicht wurde, hat sie sich vom Jahrestief von 54,20 EUR vom 15. Januar 2025 bereits spürbar erholt. Analysten sehen weiteres Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29 EUR festgelegt, was einem möglichen Anstieg von knapp 18 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 4,58 EUR. Dividendenprognosen deuten auf eine leichte Verringerung der Ausschüttung von 2,10 EUR im Jahr 2023 auf voraussichtlich 2,07 EUR für das laufende Jahr hin. Anleger warten nun gespannt auf die Präsentation der Zahlen für das vierte Quartal 2024, die für den 12. März 2025 erwartet werden.

