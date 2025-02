Das Pharmaunternehmen Roche verzeichnet einen leichten Kursabfall an der SIX SX-Börse, bleibt jedoch nahe am 52-Wochen-Hoch mit positiven Dividendenaussichten für Anleger.

Die Aktie des Pharmariesen Roche verzeichnete am Mittwoch einen leichten Kursrückgang im SIX SX-Handel. Im Tagesverlauf fiel der Wert um 0,5 Prozent auf 297,80 CHF, nachdem er bereits mit 296,90 CHF in den Handelstag gestartet war. Zwischenzeitlich rutschte die Aktie sogar auf 296,20 CHF ab, konnte sich jedoch im weiteren Verlauf leicht stabilisieren. Das Handelsvolumen umfasste bis zum Nachmittag 318.952 Roche-Aktien. Bemerkenswert ist die aktuelle Kursnähe zum 52-Wochen-Hoch: Mit 299,80 CHF, erreicht am 25. Februar 2025, liegt der aktuelle Kurs lediglich 0,67 Prozent unter diesem Jahreshöchststand. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF vom 4. Mai 2024 bedeutet der gegenwärtige Kurs einen beachtlichen Zuwachs von rund 28,5 Prozent. Für das laufende Jahr erwarten Finanzexperten einen Gewinn von 20,72 CHF je Aktie, während das durchschnittliche Kursziel von Analysten bei 288,14 CHF liegt.

Dividendenaussichten und Zukunftsperspektiven

Für Roche-Aktionäre sind die Dividendenprognosen von besonderem Interesse. Nachdem im Jahr 2024 bereits eine Dividende von 9,70 CHF ausgeschüttet wurde, rechnen Marktbeobachter für das laufende Geschäftsjahr mit einer leichten Steigerung auf 9,94 CHF. Diese positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens wider. Anleger blicken zudem gespannt auf die nächsten Quartalsergebnisse: Die Veröffentlichung der Finanzzahlen für das zweite Quartal 2025 ist für den 24. Juli 2025 angesetzt. Gleichzeitig entwickelten sich die wichtigsten Schweizer Aktienindizes positiv - sowohl der SMI als auch der SLI und der SPI verzeichneten zum Handelsende Kursgewinne, was auf ein insgesamt freundliches Marktumfeld hindeutet.

