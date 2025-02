Der Telekommunikationsaktie gelang ein bemerkenswerter Kursanstieg von 1,2 Prozent im XETRA-Handel, obwohl Umsatz und Gewinn im letzten Quartal rückläufig waren.

Die 1&1-Aktie verzeichnete am Mittwoch bemerkenswerte Zugewinne im XETRA-Handel. Nach einem vergleichsweise stabilen Handelsstart bei 13,02 EUR konnte das Papier im Tagesverlauf deutlich zulegen und erzielte bis zum Nachmittag einen Anstieg von 1,2 Prozent auf 13,18 EUR. In der Spitze erreichte die Aktie sogar einen Wert von 13,26 EUR. Damit setzt sich der positive Trend der letzten Wochen fort, nachdem der Anteilsschein Mitte Januar 2025 mit 11,10 EUR sein 52-Wochen-Tief markiert hatte. Vom aktuellen Kursniveau aus betrachtet liegt die Aktie somit rund 18,7 Prozent über diesem Tiefstand.

Bemerkenswert ist diese Entwicklung insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Geschäftszahlen. Im letzten Quartalsbericht vom November 2024 musste der Telekommunikationsanbieter einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn verzeichnen. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,6 Prozent auf 1,00 Milliarden Euro, während das Ergebnis je Aktie mit 0,34 EUR ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 0,41 EUR lag. Dennoch scheinen Anleger optimistisch zu bleiben, was sich auch in den Analystenbewertungen widerspiegelt. Das durchschnittliche Kursziel für die 1&1-Aktie wird derzeit bei 19,17 EUR angesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 45 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau impliziert.

Ausblick auf kommende Finanzergebnisse

Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,63 EUR je Aktie. Die Dividendenausschüttung wird voraussichtlich bei 0,050 EUR je Aktie liegen und damit auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben. Besondere Aufmerksamkeit dürfte die bevorstehende Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 erfahren, die für den 27. März 2025 angekündigt wurde. An diesem Tag wird das Unternehmen zudem seinen Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht in deutscher und englischer Sprache vorlegen. Diese Veröffentlichungen könnten wichtige Impulse für die weitere Kursentwicklung liefern und werden von Anlegern mit Spannung erwartet.

