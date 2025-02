Der Software-Riese prognostiziert Jahreserlöse unter den Expertenerwartungen, was den Aktienkurs trotz Gewinnsteigerung im letzten Quartal belastet.

Der US-Softwarekonzern Salesforce hat die Hoffnungen der Anleger auf einen signifikanten Umsatzschub durch seine neuen Künstliche-Intelligenz-Produkte gedämpft. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch prognostizierte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr Erlöse zwischen 40,5 und 40,9 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose blieb hinter den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 41,5 Milliarden Dollar zurück, was zu Enttäuschungen im Markt führte. Die bereinigte operative Gewinnmarge wird vom Unternehmen bei 34 Prozent angesetzt, was leicht über den Expertenprognosen von 33,9 Prozent liegt. Im abgeschlossenen Geschäftsquartal konnte Salesforce den Umsatz um 7,6 Prozent auf knapp 10 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn verbesserte sich dabei um beachtliche 18 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Trotz dieser positiven Entwicklung beim Gewinn reagierte der Markt zunächst negativ auf die verhaltene Zukunftsprognose.

Aktienkurs erholt sich teilweise

Die anfängliche Enttäuschung der Marktteilnehmer spiegelte sich deutlich im nachbörslichen Handel wider. Nach der Bekanntgabe der Zahlen fiel der Kurs der Salesforce-Aktie zunächst um etwa 10 Prozent, konnte diesen Verlust jedoch im weiteren Handelsverlauf begrenzen. Zum Ende des nachbörslichen Handels notierte das Papier noch mit einem Minus von etwa 2,4 Prozent. Die Diskrepanz zwischen den Umsatzprognosen des Unternehmens und den höheren Markterwartungen sorgte für die negative Kursreaktion, wobei die Anleger besonders auf Wachstumsimpulse durch KI-Produkte gehofft hatten. Für das erste Quartal erwartet Salesforce einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 2,53 und 2,55 Dollar bei Einnahmen zwischen 9,71 und 9,76 Milliarden Dollar. Diese Prognosen liegen ebenfalls unter den Markterwartungen, was die Bedenken der Anleger bezüglich des Wachstumspotenzials verstärkt hat.

