Ist Best Wallet für Bitcoin-Käufe nach Multi-Chain-Upgrade am besten?

Am heutigen Tage hat das Team der schnell wachsenden Best Wallet bekannt gegeben, dass sie das Multi-Chain-Upgrade für ihre digitale Geldbörse herausbringen. Damit die Nutzer die neuen Funktionen nutzen können, ist ein Update auf die neueste Version 2.5.1 erforderlich, welche es sowohl für Android- als auch für iOS-Nutzer gibt.

Seit der neuen Version können die Nutzer auch Bitcoin direkt über die Anwendung erwerben und halten. Darüber hinaus sollen in Kürze auch zahlreiche weitere Blockchains hinzukommen, wie Solana, Base und Tron.

Während Bitcoin wieder unter 90.000 USD notiert, haben die Suchanfragen nach der führenden Kryptowährung wieder zugenommen. Ausgelöst wurden die letzten Korrekturen unter anderem von dem Bybit-Hack und den Memecoin-Skandal um Libra.

Hinzu kommen die Zölle der USA, an welchen Donald Trump wohl doch festhalten wird. Zudem gibt es weitere Regierungspläne, die sich inflationär auswirken und somit die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen reduzieren. Seitdem hat sich die Stimmung der Investoren etwas eingetrübt.

Die Volatilität ist an dem Kryptomarkt allerdings nichts Neues und die Best Wallet hat sich mit einer der besten Bitcoin-Trading-Apps gut für den nächsten Aufschwung gerüstet. Dabei bietet sie eine nahtlose Erfahrung für die Nutzer, um BTC mit einer Bankkarte oder Kryptowährungen zu kaufen.

Best Wallet is Upgrading to Multi-Chain Wallets!



We're excited to announce a major upgrade to our wallet, bringing enhanced security, exciting new features, and future support for over 50 major blockchains!



Bitcoin is now live in Best Wallet! Manage $BTC alongside… pic.twitter.com/79UxFVZIv3 - Best Wallet (@BestWalletHQ) February 25, 2025

Best Wallet gewährt Sicherheit auf institutionellem Niveau

Mit dem neuen Upgrade der Best Wallet soll auch ein deutlicher Ausbau der Sicherheit verbunden sein, welche nun auf institutionellem Niveau geboten wird. Zudem wurden kürzlich die Benutzerfreundlichkeit verbessert und neuartige Funktionen wie Krypto-Presales eingeführt.

Für eine kompromisslose Sicherheit hat das Team der Best Wallet zusammen mit Fireblocks gearbeitet. Dabei soll mithilfe von Multi-Party-Computation ein erhöhter Schutz gewährleistet werden. Somit sollen die privaten Zugangsschlüssel der Nutzer noch besser gesichert sein.

Bei dem Kooperationspartner Fireblocks handelt es sich um den Branchenführer, welcher schon Transaktionen im Umfang mehr als 7 Mrd. USD von mehr als 250 Mio. Wallets abgewickelt hat. Einige seiner Partner sind unter anderem VanEck, WisdomTree, Revolut, eToro, Animoca Brand und Flipkart.

Seitdem es vor wenigen Tagen zu dem Hack der Börse Bybit im Umfang von 1,4 Mrd. USD gekommen ist, hat das Interesse an der selbst verwahrenden Wallet von $BEST wieder zugenommen. Denn sie sichert die Zugangsschlüssel auf institutionellem Niveau, die unter der direkten Kontrolle der jeweiligen Anwender stehen.

So können Sie Ihre Wallets in Best Wallet integrieren

Für die Nutzung der Multi-Chain-Funktionen müssen die Anwender lediglich ein paar einfachen Schritten folgen. Dabei sind jedoch keinerlei Übertragungen notwendig und alles kann innerhalb weniger Minuten direkt in der Best Wallet abgewickelt werden.

Sicherheitshalber sollten Investoren vor dem Update ein manuelles Backup von der Best Wallet erstellen. Dafür öffnet man in der App die Einstellungen und wählt dann die Option für die Verwaltung der Wallet sowie danach die jeweilige Geldbörse aus.

Nun können Sie den privaten Schlüssel ganz einfach kopieren oder auf einen Papierzettel schreiben. Empfehlenswert ist ein Cloud-Backup, welches über ein angemessenes Passwort gut geschützt ist.

Danach sind Sie bereit, um das Upgrade der Best Wallet für die Bitcoin- und Multi-Chain-Funktionalität durchzuführen. Dabei werden Ihre bisherigen Wallets automatisch in die Anwendung migriert, ganz gleich, ob Sie diese in der Anwendung erstellt oder importiert haben.

So können Sie die Best Wallet auf die Version 2.5.1 aufrüsten

Als Erstes müssen die Anwender die Best Wallet auf die Version 2.5.1 aktualisieren. Anschließend erfolgt noch die Migration innerhalb der App, welche sicher innerhalb weniger Minuten vollziehen lässt. Sobald die neue Version der Anwendung installiert wurde, werden Sie mit der Nachricht "Get Yours Now" begrüßt.

Alternativ können Sie auch in der App unter den Einstellungen die Wallet-Verwaltung aufrufen und von dort aus den Migrationsprozess durch einen Klick auf "Multi-Chain-Wallets" beginnen, wie Sie auf den folgenden Bildern sehen:

Nach dem Klick auf "Get Yours Now" werden auf den nächsten Bildschirm weitere Informationen aufgelistet. Dort klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Get Your Multi-Chain Wallet".

E-Mail von ursprünglichem Account sowie Google und Apple können genutzt werden

Danach wird Ihnen ein weiterer Informationstext angezeigt, welcher sich aus drei Blöcken zusammensetzt. In diesen wird Ihnen erläutert, wie Sie mithilfe Ihrer E-Mail eine neue Multi-Chain-Wallet einrichten sowie die bereits bestehenden Wallets automatisch importieren.

Sollten Sie bereits ein Nutzer sein, so müssen Sie die E-Mail verwenden, welche Sie ursprünglich gewählt haben. Auf diese Weise kann ein reibungsloser Übergang mit dem Zugriff auf die alten Wallets gewährleistet werden.

Neben der E-Mail ist es entscheidend, dasselbe Verfahren wie zu Beginn zu selektieren. Haben Sie etwa Google mit einer Gmail-Adresse gewählt, so ist auch nun die entsprechende Auswahl zu treffen.

Sofern Sie ganz neu bei der Best Wallet sind, können Sie hier Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse verwenden. Diese wird auch künftig für die Anmeldung bei der App benötigt. Alternativ gibt es sogar eine noch praktischere Lösung.

Denn Sie können auch ganz einfach über "Continue with Apple" oder "Continue with Google" das Schnellanmeldeverfahren verwenden. Ganz gleich, für welche Methode Sie sich entscheiden, die Erstellung einer Wallet benötigt ungefähr 30 Sekunden. Danach lesen Sie sich die angezeigten Informationen durch und fahren mit einem Klick auf "Continue" fort.

Dank der neuen Multi-Chain-Funktion werden jetzt auch Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain und Polygon unterstützt. Bald sollen jedoch noch zahlreiche weitere Blockchains hinzukommen. Verwalten lassen sich die verschiedenen Wallets unter den Einstellungen und der entsprechenden Funktion.

Bitcoin mit der Best Wallet mit Bankkarte oder Kryptowährungen kaufen

Investoren und Web3-Nutzer können nun mithilfe der Best Wallet sowie einer Bankkarte oder Kryptowährungen direkt über die Anwendung Bitcoin kaufen. Sollten Sie diese noch nicht haben, können Sie sie über Google Play und Apple App Store herunterladen.

Aufladen lässt sich die digitale Geldbörse mithilfe einer Bankkarte, von anderen Kryptobörsen und bestehenden Wallets. Dann öffnen Sie die Rubrik "Trade", um digitale Assets mit einer Bankkarte zu erwerben.

Zudem hat die Best Wallet den $BEST-Coin herausgebracht, der noch immer im Vorverkauf unter dem späteren Einführungskurs für derzeit 0,024125 USD gekauft werden kann und zahlreiche Vorteile freischaltet. Erhältlich sind diese über die Website oder direkt über die Anwendung in der Vorverkaufssektion.

Die App bietet zudem verschiedene Möglichkeiten, wie die Nutzer den eigenen $BEST-Coin verdienen können. Dazu zählen unter anderem Käufe mit den Kryptowährungen ETH und USDT, die während des Presales akzeptiert werden.

Schnell konnte die Best Wallet eine beeindruckende Nachfrage verzeichnen und mit dem Vorverkauf über 10,5 Mio. USD einnehmen. Denn die Anwendung wurde in weniger als einem Jahr schon über 500.000-mal heruntergeladen und verzeichnet eine zunehmende Beliebtheit.

Schließen Sie sich nun der Gemeinschaft des Best Wallet über X, Telegram und Discord an.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.