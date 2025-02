DJ Verdi ruft Post-Beschäftigte am Donnerstag zu weiteren Streiks auf

DOW JONES--Die Arbeitnehmerseite erhöht im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post den Druck. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag bundesweit Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren bereits die Paketzentren bundesweit bestreikt werden.

February 27, 2025 00:38 ET (05:38 GMT)

