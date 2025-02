DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf dürfte die Jahresziele bei Umsatz und EBIT-Marge sowohl auf Konzernebene als auch in den beiden Segmenten erreicht haben. Das Augenmerk wird auf der Dividende liegen, nachdem der Konzern diese 2023 erstmals seit 2009 erhöht und in den Augen vieler Investoren damit einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat. Allerdings hat Aufsichtsratschef Reinhard Pöllath auf der Hauptversammlung 2024 allzu hochfliegende Erwartungen bereits kassiert: Die deutliche Erhöhung 2023 - auf 1,00 Euro je Aktie von 70 Cent - sei ein "großer Schritt", die Dividende habe damit "ein voraussichtlich stabiles Niveau erreicht". So dürfte die erwartete rund 30-prozentige Steigerung beim Gewinn je Aktie eher nicht zu einem Dividendenanstieg in ähnlicher Größenordnung führen. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2024 Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz Konzern 9.870 +4% 16 9.447 -Consumer 8.175 +5% 15 7.780 -Tesa 1.699 +2% 15 1.667 Organisches Wachstum Konzern 6,6 -- 13 10,8 -Consumer 7,4 -- 13 12,5 -Tesa 2,7 -- 14 3,2 EBIT vor Sondereffekten 1.376 +8% 16 1.268 EBIT-Marge vor Sondereffekten 13,9 -- -- 13,4 Ergebnis nach Steuern 983 +31% 15 749 Ergebnis nach Steuern/Dritten 970 +32% 16 736 Ergebnis je Aktie 4,30 +33% 12 3,24 Dividende je Aktie 1,02 +2% 15 1,00

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIXTRON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23 Auftagseingang 144 -30% 6 205 Umsatz 217 +1% 12 214 EBIT 76 +19% 12 63 EBIT-Marge 35 -- 12 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten 65 +5% 11 62 Ergebnis je Aktie 0,56 +2% 10 0,55

SCOUT24

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23 Umsatz 146 +10% 10 133 EBITDA* 90 +14% 10 79 EBITDA-Marge* 62,0 -- 10 59,9 Ergebnis nach Steuern 49 -6% 7 52 Ergebnis je Aktie 0,66 -7% 5 0,71 -*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis

07:00 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis

07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis

07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis, (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

07:45 IT/Eni SpA, Strategieplan 2025 - 2028 (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:45 FR/Engie SA, Jahresergebnis

08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

22:30 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Barclays: 0,055 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-CH 09:00 BIP 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar HVPI PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,0 zuvor: 95,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,0 zuvor: -12,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,6 Vorbschätzung: -13,6 zuvor: -14,2 -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 3. Quartal: +1,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 219.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 22.720,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.995,50 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 21.290,50 +0,5% Nikkei-225 38.222,41 +0,2% Schanghai-Composite 3.376,30 -0,1% Hang-Seng-Index 23.775,83 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 132,88 -5 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 22.794,11 +1,7% DAX-Future 22.690,00 +0,5% XDAX 22.644,93 +0,5% MDAX 28.621,29 +1,9% TecDAX 3.849,21 +0,3% EuroStoxx50 5.527,99 +1,5% Stoxx50 4.775,44 +0,8% Dow-Jones 43.433,12 -0,4% S&P-500-Index 5.956,06 +0,0% Nasdaq-Comp. 19.075,26 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,93 +47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen interessanten Handelstag stellen sich Händler am Donnerstag an Europas Aktienmärkten ein. Die mit Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia werden nicht mehr als großer Kurstreiber für Techwerte gesehen. Nvidia habe zwar die Erwartungen erneut übertroffen, diesmal aber mit dem kleinsten Abstand zu den Schätzungen. Dies sei ein Zeichen, dass der Markt die Aktien korrekt bepreise, so ein Händler. Thema dürfte erneut das Thema Trump-Zölle sein, nachdem der US-Präsident am Vorabend 25-Prozent-Zölle auf die EU angekündigt hat. In Europa steht eine Flut von Quartalszahlen im Fokus. Nach den zumeist sehr positiven Überraschungen am Vortag sind die Erwartungen nun hoch.

Rückblick: Sehr fest - Vor allem die gut verlaufende Berichtssaison lieferte Argumente, warum Investoren mit frischem Geld an die Börse kommen. Damit hängt Europa die US-Börsen weiter ab. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wird zunehmend zum Problem, löst Konjunktursorgen aus und führt in der Folge zu Umschichtungen der Anleger nach Europa. Mit den Zahlen von Nvidia kommt nach Handelsschluss in Europa das letzte große Highlight der Berichtssaison. Allerdings sind auch hier die Erwartungen zuletzt zurückgekommen, seit Jahresbeginn und dem Deepseek-Abverkauf notiert der Wert leicht im Minus. Für AB Inbev ging es 8,6 Prozent aufwärts. Die Gewinnerwartungen seien übertroffen worden, der Absatzeinbruch von 19 Prozent in China rückte daher in den Hintergrund. Der Rückgang im Absatzvolumen von 1,9 Prozent im vierten Quartal sei durch Preiserhöhungen und Sparmaßnahmen mehr als ausgeglichen worden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Beim DAX rückt das Allzeithoch bei 22.935 Punkten wieder in greifbare Nähe. Munich Re (+4,8%) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr trotz einer höheren Schadensbelastung deutlich gesteigert und das Gewinnziel übertroffen. Die Dividende wird von 15 Euro 2023 auf 20 Euro je Aktie erhöht und der Aktienrückkauf auf 2 Milliarden Euro angehoben. Das vierte Quartal von Fresenius (+6,5%) ist laut der DZ Bank stark ausgefallen und zugleich besser als von ihnen erwartet. Deutsche Telekom schlossen trotz guter Zahlen 3,3 Prozent im Minus. "Aufgrund der hohen Bewertung reicht das nicht", so ein Händler. Die Dividende von 0,90 Euro sei so erwartet worden, hier hätte nur ein höherer Wert noch für Überraschung gesorgt. Gut kam der Ausblick von Eon (+3%) an. Die vorgelegten Zahlen für 2024 entsprachen laut JP Morgan auf der Ebene des Nettogewinns ihren Erwartungen und dem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens. Bei Siemens Energy (+8,5%) stützte eine Studie von Morgan Stanley. Ströer brachen um 8,3 Prozent ein. Hintergrund war ein Reuters-Bericht. Dort hieß es mit Verweis auf Kreise, zwei Bieter für das zum Verkauf stehende Außenwerbungsgeschäft hätten sich wegen des geforderten hohen Kaufpreises und Sorgen um die deutsche Wirtschaft zurückgezogen.

XETRA-NACHBÖRSE

