Der renommierte britische Investmentfonds kauft 125.000 eigene Wertpapiere zurück und erweitert damit seinen Treasury-Anteil auf über 22 Millionen Aktien ohne Stimmrechte.

BlackRock Throgmorton Trust plc, ein namhafter britischer Investmentfonds, verstärkt seine Position am Markt durch strategische Eigengeschäfte. Die Gesellschaft gab bekannt, dass sie am 26. Februar 2025 insgesamt 125.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 574,56 Pence erworben hat. Diese Wertpapiere sollen laut Mitteilung nach der Abwicklung am 28. Februar in die eigene Schatzkammer überführt werden. Nach Abschluss der Transaktion verfügt das Unternehmen über ein ausgegebenes Aktienkapital von 80.796.864 Stammaktien, wobei 22.413.000 Aktien in der Treasury gehalten werden. Bemerkenswert ist, dass die in der Schatzkammer befindlichen Anteile keinerlei Stimmrechte besitzen und etwa 21,72 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft ausmachen werden.

Vermögenswerte und Stimmrechtsanteile

Die ungeprüften Nettovermögenswerte des BlackRock Throgmorton Trust beliefen sich zum Geschäftsschluss am 25. Februar 2025 auf 621,18 Pence pro Aktie bei reiner Kapitalbetrachtung und 637,34 Pence unter Einbeziehung der laufenden Jahreserträge. Zudem informierte die Gesellschaft am 27. Februar über ihre aktuellen Stimmrechtsverhältnisse gemäß Artikel 15 der Transparenzrichtlinie. Das ausgegebene Kapital umfasste zu diesem Zeitpunkt 80.921.864 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,05 Pfund, wobei 22.288.000 Aktien in der Treasury gehalten wurden. Für die Berechnung von Beteiligungsveränderungen und Mitteilungspflichten gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA sollen Aktionäre entsprechend die Zahl von 80.921.864 als Nenner verwenden - diese Zahl repräsentiert die um Treasury-Aktien bereinigte Kapitalbasis.

