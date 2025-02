Der zweitägige Warnstreik am Münchner Flughafen zeigt erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr und könnte die Deutsche Lufthansa vor wirtschaftliche Herausforderungen stellen. Als Hauptnutzer des Drehkreuzes München neben Frankfurt ist der Luftfahrtkonzern besonders von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Die Flughafengesellschaft FMG bestätigte am Donnerstagmorgen, dass rund 80 Prozent aller für Donnerstag und Freitag geplanten Flüge gestrichen wurden. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass voraussichtlich über 1.300 Maschinen nicht wie geplant starten oder landen werden - eine Zahl, die sich noch erhöhen könnte.

Lufthansa reagiert mit Umbuchungsangebot

Die Lufthansa versucht, die Auswirkungen für ihre Kunden zu minimieren und hat bereits angekündigt, betroffene Passagiere zu kontaktieren. Der Konzern bietet kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen an. Besonders brisant ist der Zeitpunkt des Streiks, da am Samstag die bayerischen Faschingsferien beginnen, was traditionell ein reiseintensiver Zeitraum ist. Die Gewerkschaft Verdi hat die im öffentlichen Dienst beschäftigten Mitarbeiter sowie die Bodenverkehrsdienste zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, obwohl die Fluggesellschaften selbst nicht an der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst beteiligt sind. Mit dem Streik will die Gewerkschaft den Druck auf Kommunen und Bund erhöhen und fordert ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich sowie drei zusätzliche freie Tage. Der Warnstreik, der in der Nacht zum Donnerstag begann und am Freitag um Mitternacht enden soll, belastet nicht nur den Münchner Flughafen, sondern wirkt sich auch auf andere Standorte wie Hamburg aus.

