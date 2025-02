Der Verteidigungszulieferer übertrifft Erwartungen mit gesteigertem Auftragsvolumen und plant bis 2030 eine Verdoppelung des Geschäftsvolumens auf 5 Milliarden Euro.

Der Rüstungszulieferer Hensoldt hat im vergangenen Geschäftsjahr eine beeindruckende Leistung gezeigt. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um deutliche 21 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro, was knapp unter dem selbstgesteckten Ziel von 2,3 Milliarden Euro liegt. Besonders der Auftragseingang entwickelte sich mit einem Anstieg auf 2,904 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,087 Milliarden Euro) äußerst positiv. Dies spiegelt sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 1,3 nach 1,1 im Vorjahr wider und unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens im Rüstungssektor.

Die Profitabilität konnte ebenfalls überzeugen: Das bereinigte EBITDA kletterte auf 405 Millionen Euro, verglichen mit 329 Millionen Euro im Vorjahr. Obwohl die entsprechende Marge ohne Geschäfte mit geringem Wertschöpfungsanteil leicht auf 19,4 Prozent zurückging (Vorjahr: 19,9 Prozent), übertraf sie dennoch die eigene Prognose von 18 bis 19 Prozent. Anleger können sich zudem über eine großzügigere Gewinnbeteiligung freuen - Hensoldt plant, die Dividende für 2024 auf 0,50 Euro je Aktie anzuheben, nach 0,40 Euro im Vorjahr.

Ambitionierte Wachstumspläne für die Zukunft

Für das laufende Jahr 2025 zeigt sich der Konzern optimistisch und rechnet mit einem Umsatz zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil soll bei etwa 19 Prozent liegen. Langfristig verfolgt Hensoldt ehrgeizige Ziele: Bis 2030 strebt das Unternehmen einen Umsatz von 5 Milliarden Euro an, was das aktuelle Niveau mehr als verdoppeln würde. An der Börse wurde die Veröffentlichung der Geschäftszahlen positiv aufgenommen. Die Hensoldt-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg und erreichte am Vormittag zeitweise ein Plus von 0,5 Prozent auf 51,20 Euro. Im Tageshoch kletterte die Aktie sogar auf 52,80 Euro und näherte sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 27,28 Euro im Oktober 2024 - ein Anstieg von fast 47 Prozent, der das gestiegene Vertrauen der Anleger in das Unternehmen verdeutlicht.

