Silber vor dem Durchbruch: Analyst sieht möglichen Ansturm auf 50-Dollar-Marke

Silber steht kurz vor dem Ausbruch aus seinem Schattendasein und könnte eine atemberaubende Aufholjagd starten! Edelmetallexperte Florian Grummes sieht enormes Potenzial und erwartet in den kommenden Wochen eine regelrechte Kurs-Explosion. Wird Silber die 50-Dollar-Marke durchbrechen und Golds Rally folgen? Silber vor dem Durchbruch: Grummes sieht Aufholjagd bevorstehen Der Silberpreis hat seit dem Doppeltief bei 28,75 US-Dollar im Dezember deutlich zugelegt und ist auf bis zu 33,35 US-Dollar angestiegen - ein Plus von 15,92 % in nur sieben Wochen. Laut Florian Grummes, Edelmetallexperte und Technischer Analyst, setze sich damit der positive Trend aus dem Vorjahr fort. Obwohl die wichtige Widerstandsmarke von 32,50 US-Dollar überwunden wurde, zeige der Silberpreis bislang jedoch kein eigenständiges Aufwärtsmomentum und folge weiterhin dem Goldpreis auf dem Weg nach oben. Gold treibt Silber Grummes erklärt, dass die Hausse am Goldmarkt vor allem durch massive physische Umschichtungen von London nach New York angetrieben werde. Allein im Januar seien 151 Tonnen aus den Tresoren der London Bullion Market Association (LBMA) abgezogen worden, was zu Lieferverzögerungen und einer Verknappung in London geführt habe. Gründe dafür seien laut Grummes unter anderem die Angst vor neuen US-Handelszöllen auf Edelmetalle, ein angekündigter Audit der US-Goldreserven sowie Arbitragegeschäfte großer Finanzinstitute. Zusätzlich würden geopolitische Spannungen, Inflationsängste und die Nachfrage zum chinesischen Neujahr den Goldpreis weiter anheizen. COMEX-Silberbestände, vom 21. Februar 2025. Quelle: Inproved Analytics Anziehende Nachfrage nach physischem Silber Parallel zur Gold-Rally steige laut Grummes auch die Nachfrage nach physischem Silber. In den USA hätten die COMEX-Silberbestände zuletzt um 2,8 Millionen Unzen (87 Tonnen) auf insgesamt 388 Millionen Unzen zugenommen. Besonders bemerkenswert seien die monatlichen Zuflüsse von 902 Tonnen. In China hingegen sinken die Aufschläge auf Silber, während die Aufschläge auf Gold stabil bleiben. Diese Entwicklung deute laut Grummes auf eine anhaltend starke Nachfrage nach Silber hin. Gold und Silber-Aufschläge in Shanghai, vom 21. Februar 2025. Quelle: Inproved Analytics Globaler Umschichtungs-Trend bei Silberbeständen Grummes beobachtet zudem signifikante Veränderungen an den globalen Silbermärkten: An der Shanghai Futures Exchange seien die Silberbestände zuletzt um 194 Tonnen auf 1.247 Tonnen (40,1 Millionen Unzen) gesunken. Dies sei der größte Abfluss seit Januar 2024. Zeitgleich hätten starke Zuflüsse in die COMEX-Silberbestände stattgefunden. Diese gegenläufigen Bewegungen zwischen den asiatischen und amerikanischen Märkten könnten laut Grummes auf eine globale Umschichtung der Silberbestände hindeuten, möglicherweise getrieben durch regulatorische Änderungen oder Arbitragemöglichkeiten. Shanghai Futures Exchange Silber-Bestände, vom 19. Februar 2025. Quelle: Inproved Analytics Technische Analyse Florian Grummes betont, dass der Silberpreis seit dem Ausbruch aus einem bullischen Keil Ende Januar seinen Aufwärtstrend fortgesetzt habe. Wichtige Fibonacci-Retracement-Level seien nach und nach überwunden worden. Aktuell stehe noch das 76,4%-Retracement-Level bei 33,42 US-Dollar als Hürde im Weg. Gelinge der Durchbruch, könnte laut Grummes das Oktoberhoch bei 34,86 US-Dollar und die nächste Widerstandszone bei 35 US-Dollar in Angriff genommen werden.



Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, sieht Grummes starke Unterstützungsniveaus unterhalb von 31 US-Dollar bei der 200-Tagelinie (30,49 US-Dollar) und der 50-Tagelinie (30,80 US-Dollar). Das untere Bollinger Band bei 30,43 US-Dollar dürfte laut Grummes einen weiteren Rückgang begrenzen. Silber in US-Dollar, Tageschart vom 21. Februar 2025. Quelle: Tradingview Silber auf der Überholspur: Grummes sieht Kursziel bei 50 US-Dollar Da der Goldpreis voraussichtlich weiter ansteigen und sogar die Marke von 3.000 US-Dollar erreichen könnte, schätzt Grummes auch die Chancen für Silber als sehr gut ein. In den kommenden Wochen könnte der Silberpreis in Richtung 38, 40, 45 und sogar 50 US-Dollar anziehen.



Zusammengefasst steht Silber laut Florian Grummes kurz vor einem bedeutenden Ausbruch. Während der Goldpreis neue Allzeithochs erreicht, handele Silber immer noch etwa 34 % unter dem Allzeithoch von 1980. Grummes sieht hier erhebliches Aufholpotenzial und erwartet, dass die psychologische Marke von 50 US-Dollar schon bald eine magnetische Wirkung entfalten könnte. Dieser Artikel basiert auf den Einschätzungen von Florian Grummes.

