Tencent verzeichnete am Donnerstagmittag im Frankfurter Handel einen leichten Rückgang. Die Aktie gab um 0,7 Prozent nach und notierte bei 60,74 EUR, nachdem sie bereits im Tagesverlauf auf ein Tief von 60,56 EUR gefallen war. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt die langfristige Entwicklung ein positives Bild: Mit einem Abstand von nur 6,11 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 64,45 EUR (erreicht am 21.02.2025) befindet sich die Aktie weiterhin auf einem soliden Niveau. Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 31,17 EUR vom 05.03.2024, was einem Zuwachs von über 48 Prozent entspricht. Die finanziellen Ergebnisse des dritten Quartals 2024 untermauern die positive Entwicklung: Der Gewinn je Aktie stieg auf 6,27 HKD, verglichen mit 4,13 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wuchs um knapp 9 Prozent auf 181,93 Milliarden HKD. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 22,69 CNY je Aktie, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich auf 4,12 CNY steigen wird. Die nächste Quartalsbilanz wird für den 19. März 2025 erwartet.

Technologische Innovationen als Wachstumstreiber

Der chinesische Technologieriese verstärkt seine Position im hart umkämpften KI-Markt mit der Einführung eines neuen KI-Modells. Das als "Hunyuan Turbo S" bezeichnete System soll Anfragen innerhalb einer Sekunde beantworten können und sich damit deutlich von Wettbewerbern wie DeepSeek R1 abheben. Parallel dazu festigt Tencent seine führende Rolle in der globalen Gaming-Industrie. Das Unternehmen wurde kürzlich vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Omdia als führende Cloud-Plattform für Spieleentwickler in China anerkannt und konnte seine internationale Präsenz, insbesondere in Asien und Ozeanien, weiter ausbauen. Mit innovativen Lösungen wie dem Game Multimedia Engine, Tencent EdgeOne und dem Anti-Cheat Expert adressiert das Unternehmen gezielt die Herausforderungen der Gaming-Branche. Diese technologischen Fortschritte könnten sich langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung und damit auch auf den Aktienkurs auswirken.

