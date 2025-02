Die kanadische Großbank Toronto-Dominion Bank hat nach einer historischen Strafzahlung von 3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze das Beratungsunternehmen Guidepost Solutions als Compliance-Monitor bestellt. Wie Finanzvorstand Kelvin Tran mitteilte, wird der Monitor das US-Geschäft der Bank im Rahmen eines mehrjährigen Programms überwachen, um die Probleme bei der Geldwäschebekämpfung zu beheben und die Kontrollmechanismen zu stärken. Die Kosten für diese Maßnahme werden aus einem Topf von 500 Millionen Dollar bestritten, den TD für Compliance-Arbeiten reserviert hat. Die TD Bank war im vergangenen Jahr zur größten Bank in der US-Geschichte geworden, die sich schuldig bekannte, gegen ein Bundesgesetz zur Verhinderung von Geldwäsche verstoßen zu haben. Laut Regulierungsbehörden hatte die Bank Warnsignale von Hochrisikokunden ignoriert und ein "günstiges" Umfeld für kriminelle Akteure geschaffen. Sie soll Transaktionen in Höhe von mehr als 650 Millionen Dollar ermöglicht haben, um Gelder für Personen zu waschen, die Fentanyl und andere tödliche Drogen verkauften, während ihre Mitarbeiter Bestechungsgelder von kriminellen Banden annahmen. Infolgedessen hatte TD den Rücktritt von CEO Bharat Masrani bekannt gegeben, der vor seiner Führungsposition auch die US-Sparte geleitet hatte. Auch der globale Geldwäschebeauftragte Herb Mazariegos verließ das Unternehmen, und die Bank entließ mehrere andere Führungskräfte und kürzte Gehälter.

Geschäftszahlen übertreffen Erwartungen trotz Compliance-Krise

Ungeachtet der Compliance-Probleme konnte die Toronto-Dominion Bank im ersten Quartal 2025 solide Finanzergebnisse vorweisen. Der Nettogewinn für Stammaktionäre belief sich auf 2,71 Milliarden kanadische Dollar oder 1,55 CAD pro Aktie, verglichen mit 2,75 Milliarden kanadische Dollar oder ebenfalls 1,55 CAD pro Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,02 CAD pro Aktie und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 1,98 CAD je Aktie. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 13,71 auf 14,05 Milliarden kanadische Dollar und lag damit deutlich über den Prognosen der Analysten, die mit 13,21 Milliarden kanadische Dollar gerechnet hatten. Zudem erklärte die Bank eine Dividende von 1,05 CAD pro Aktie für das am 30. April 2025 endende Quartal, die am oder nach dem 30. April 2025 an die Aktionäre ausgezahlt wird, die am Ende des Geschäftstages am 10. April 2025 im Aktienregister eingetragen sind.

