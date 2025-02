Die Aktie der Porsche Automobil Holding verzeichnete am Donnerstag einen erheblichen Wertverlust auf dem deutschen Aktienmarkt. Das Wertpapier büßte im XETRA-Handel 3,56 Prozent ein und fiel auf 37,70 EUR, wodurch es zu den größten Verlierern des Tages zählte. Die negative Kursentwicklung setzte sich bereits seit Handelsbeginn fort, als die Aktie bei 38,30 EUR in den Tag startete. Im Tagesverlauf rutschte der Kurs zeitweise sogar auf 37,40 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 396.368 Stück, was das erhöhte Interesse der Marktteilnehmer an der Kursbewegung widerspiegelt. Besonders besorgniserregend für Anleger ist die Tatsache, dass der aktuelle Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,32 EUR liegt, welches am 11. April 2024 erreicht wurde. Der Abstand zu diesem Höchststand beträgt mittlerweile fast 39 Prozent, was auf eine erhebliche Kursschwäche hindeutet. Allerdings notiert die Aktie noch über ihrem 52-Wochen-Tief von 33,40 EUR vom 22. November 2024, was immerhin einen gewissen Puffer nach unten darstellt.

Dividendenaussichten inmitten schwieriger Marktphase

Trotz der gegenwärtigen Kursschwäche gibt es für Anteilseigner einen kleinen Lichtblick bei der erwarteten Dividendenzahlung. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Marktbeobachter eine Dividende von 2,73 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,56 EUR entspricht. Diese positive Entwicklung steht allerdings im Kontrast zu den allgemeinen Gewinnerwartungen für das Unternehmen. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem deutlichen Verlust von 48,379 EUR je Aktie, was die fundamentalen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht. Das durchschnittliche Kursziel von Experten liegt bei 38,86 EUR, was nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kursniveau signalisiert. Die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden am 25. März 2025 erwartet und könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Porsche SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche SE-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Porsche SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...