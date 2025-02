Die Aktie des Rückversicherungsriesen Hannover Rück zeigte sich am Donnerstag widerstandsfähig im volatilen Börsenumfeld. Im XETRA-Handel pendelte der Kurs zwischen 251,30 EUR und 255,40 EUR, bevor er sich bei 253,60 EUR stabilisierte. Die Handelsvolumina blieben mit rund 35.289 gehandelten Aktien im moderaten Bereich. Bemerkenswert ist die starke Performance der Hannover Rück im Jahresvergleich - vom 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR (6. August 2024) konnte sich die Aktie deutlich erholen, was einem Zuwachs von über 17 Prozent entspricht. Das aktuelle Kursniveau liegt jedoch noch knapp 5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 265,60 EUR, das Mitte Oktober erreicht wurde. Diese Entwicklung unterstreicht die grundsätzlich positive Einschätzung des Marktes gegenüber dem Unternehmen, trotz temporärer Schwankungen. Die Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 279,71 EUR an, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Beeindruckende Quartalszahlen stützen positive Prognosen

Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 unterstreichen die solide Entwicklung des Unternehmens. Hannover Rück konnte einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie ausweisen - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 3,64 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch beim Umsatz verzeichnete der Rückversicherer ein beachtliches Plus von 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden EUR. Diese positiven Zahlen spiegeln sich in der Dividendenerwartung wider: Während Aktionäre für das Geschäftsjahr 2023 eine Ausschüttung von 7,20 EUR je Aktie erhielten, prognostizieren Experten für 2024 eine Erhöhung auf 8,73 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 19,63 EUR je Aktie. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 13. März 2025 erwartet.

