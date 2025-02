Die BrainChip-Aktie verzeichnete heute einen signifikanten Wertverlust im Börsenhandel. In der Frankfurt-Sitzung sank der Kurs um 7,1 Prozent auf 0,154 EUR, nachdem die Aktie bereits mit einem Wert von 0,160 EUR in den Handelstag gestartet war. Im Tagesverlauf rutschte der Wert zeitweise sogar auf 0,153 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 42.300 Aktien. Auch an anderen Handelsplätzen zeigte sich ein ähnliches Bild: An der Tradegate-Börse verlor das Papier am Vormittag 3,8 Prozent und notierte bei 0,156 EUR, nachdem es mit 0,162 EUR in den Handel gestartet war. Bis zum Mittag setzte sich der negative Trend fort, wobei die Aktie um 12:01 Uhr einen Verlust von 2,0 Prozent auf 0,159 EUR verzeichnete. Das Handelsvolumen an der Tradegate-Börse war mit über 350.000 gehandelten Aktien deutlich höher als in Frankfurt.

Aktuelle Positionierung im Jahresvergleich

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch, das die BrainChip-Aktie am 2. Januar 2025 bei 0,275 EUR erreicht hatte, notiert der aktuelle Kurs etwa 42 bis 78 Prozent tiefer - je nach Berechnungsgrundlage und Handelsplatz. Gleichzeitig liegt der Wert aber deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 0,090 EUR, das am 6. September 2024 markiert wurde. Der Abstand zum Tiefststand beträgt derzeit etwa 40 bis 43 Prozent. Anleger richten ihren Blick nun auf die kommenden Unternehmensergebnisse: Nach aktuellen Informationen wird BrainChip voraussichtlich am 2. September 2025 die Bilanz für das zweite Quartal 2025 vorlegen. Die Zahlen für das vierte Quartal 2025 werden nach Expertenschätzungen am 4. März 2026 erwartet.

