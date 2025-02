Die Palantir-Aktie zeigt nach einer turbulenten Phase erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nachdem das Papier von seinem Allzeithoch bei 125 US-Dollar auf etwa 85 US-Dollar abgestürzt war, konnte es zuletzt wieder leichte Gewinne verzeichnen. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie 0,2 Prozent und notierte bei 89,47 US-Dollar, nachdem sie im Tagesverlauf sogar ein Hoch von 93,61 US-Dollar markiert hatte. Der vorbörsliche Handel am Donnerstag deutete mit einem Plus von 2,81 Prozent auf 91,82 US-Dollar auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.

Der Rückgang war durch mehrere Faktoren ausgelöst worden: Einerseits befürchteten Investoren mögliche Einsparungen im US-Verteidigungsbudget unter der neuen Trump-Regierung, was negative Auswirkungen auf Palantirs Geschäftsaussichten haben könnte. Andererseits sorgte ein von CEO Alex Karp bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Aktienverkaufsplan für zusätzliche Skepsis am Markt. Diese Entwicklungen führten in einer Woche zu einem Kursminus von mehr als 15 Prozent.

Experten sehen Überreaktion des Marktes

Trotz der negativen Stimmung sehen einige Analysten in dem Kursrückgang eine übertriebene Marktreaktion. Statt Kürzungen könnte Palantir aufgrund seines einzigartigen Softwareansatzes sogar von einem disziplinierteren Ausgabenumfeld beim Pentagon profitieren, da bestehende Programme stärker auf Effizienz geprüft werden. Zudem werden erhöhte KI-Investitionen unter der Trump-Regierung, insbesondere durch das Projekt Stargate, als potenzielle Wachstumstreiber für das Unternehmen betrachtet. Einige Marktbeobachter bewerten den jüngsten Ausverkauf daher nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Kaufgelegenheit. Die Expertenmeinungen variieren jedoch: Während manche ein Kursziel von 120 US-Dollar sehen, liegt die durchschnittliche Einschätzung bei etwa 93 US-Dollar, was nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial bedeutet. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigten zuletzt eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent auf 827,52 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 wird Palantir voraussichtlich am 12. Mai 2025 vorlegen.

