Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Bereits zum Handelsbeginn setzte eine negative Tendenz ein, die sich im Tagesverlauf weiter verstärkte. In der Vormittagssitzung fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 12,10 EUR, wobei das Tagestief bei 12,01 EUR lag. Bis zum Nachmittag weiteten sich die Verluste auf 2,0 Prozent aus, was einem Kurs von 12,02 EUR entsprach. Das Handelsvolumen belief sich auf über 106.000 gehandelte Aktien. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 14,88 EUR, das am 4. März 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie um mehr als 23 Prozent zulegen. Andererseits notiert das Papier derzeit etwa 34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR vom Dezember 2024. Analysten sehen trotz der aktuellen Schwäche Potenzial und veranschlagen den fairen Wert im Durchschnitt bei 15,57 EUR je Aktie.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

In den jüngsten Quartalszahlen konnte TeamViewer positive Signale setzen. Im Quartal zum 31. Dezember 2024 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,18 EUR entspricht. Der Umsatz legte im gleichen Zeitraum um 8,5 Prozent auf 176,97 Millionen EUR zu. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie. Zudem rechnen Marktbeobachter mit einer Dividendenausschüttung von 0,066 EUR je Anteilsschein für das laufende Jahr, nachdem im Jahr 2024 keine Dividende gezahlt wurde. Die nächsten Finanzkennzahlen zum ersten Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

