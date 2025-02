Der Technologiekonzern Meta Platforms steht nach einer schwerwiegenden technischen Störung bei Instagram unter Druck. Ein Fehler im Empfehlungsalgorithmus der Plattform führte dazu, dass Nutzer - darunter auch Minderjährige - mit einer Flut von gewaltverherrlichenden und grafischen Videos konfrontiert wurden. In zahlreichen Benutzerfeeds tauchten verstörende Aufnahmen von Schießereien, Unfällen und schweren Verletzungen auf, die von Konten mit Namen wie "PeopleDyingHub" und "ShockingTragedies" stammten. Besonders beunruhigend: Der Algorithmus verstärkte die Verbreitung dieser Inhalte erheblich, wodurch einige Videos millionenfache Aufrufe erreichten - weit mehr als die übliche Resonanz vergleichbarer Konten.

Der Vorfall ereignet sich zu einem kritischen Zeitpunkt, da Meta seine Moderationsrichtlinien überarbeitet, um eine als übermäßig empfundene Zensur zu reduzieren. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, die automatisierte Moderation auf die schwerwiegendsten Verstöße wie Terrorismus und Kindesmissbrauch zu beschränken und sich bei weniger schweren Inhalten auf Nutzerberichte zu verlassen. Diese Änderungen, verbunden mit umfangreichen Entlassungen in den Teams für Vertrauen und Sicherheit, könnten die Fähigkeit der Plattform geschwächt haben, schädliche Inhalte von den Nutzern fernzuhalten.

Apollo Global in Verhandlungen über Milliarden-Finanzierung

Parallel zu den Herausforderungen im Bereich der Inhaltemoderation bahnt sich für Meta eine bedeutende finanzielle Entwicklung an. Der Vermögensverwalter Apollo Global Management steht Berichten zufolge in Verhandlungen über ein Finanzierungspaket von rund 35 Milliarden US-Dollar für den Technologieriesen. Die Mittel sollen für die Entwicklung von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten verwendet werden. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, und es ist ungewiss, ob eine endgültige Vereinbarung erzielt wird. Diese potenzielle Finanzspritze könnte Meta dabei helfen, seine technische Infrastruktur auszubauen und seine Position im heiß umkämpften Markt für Künstliche Intelligenz zu stärken - ein Bereich, in dem erhebliche Rechnerkapazitäten erforderlich sind.

