Die CureVac-Aktie zeigte am Donnerstag eine durchgehend negative Tendenz im Tradegate-Handel. Bereits zum Handelsstart notierte der Anteilsschein bei 3,03 EUR und rutschte im Tagesverlauf weiter ab. Am Nachmittag verzeichnete das Papier einen Verlust von 1,4 Prozent und stand bei 3,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 52.000 gehandelte Aktien. Diese Entwicklung steht in deutlichem Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 4,98 EUR, das der Tübinger Impfstoffentwickler am 7. Januar 2025 erreichte. Der aktuelle Kurs liegt damit etwa 65 Prozent unter diesem Höchststand. Allerdings konnte sich die Aktie vom 52-Wochen-Tief bei 2,06 EUR, das im April 2024 erreicht wurde, um rund 32 Prozent erholen. Experten haben für die CureVac-Aktie ein mittleres Kursziel von 3,90 USD festgelegt.

Finanzielle Entwicklung zeigt positive Tendenz

Die jüngsten Quartalszahlen von CureVac zeigen eine bemerkenswerte Verbesserung der finanziellen Situation. Im letzten veröffentlichten Quartal zum 30. September 2024 konnte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 1,66 USD verbuchen, während im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 0,24 USD pro Aktie zu Buche stand. Besonders beeindruckend war die Umsatzsteigerung: Mit 542,57 Millionen USD übertraf CureVac den Vorjahresumsatz um mehr als das 29-fache. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,793 EUR je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 23. April 2025 veröffentlicht. In der strategischen Ausrichtung hat sich das Unternehmen verstärkt auf den Forschungsbereich konzentriert, was zuletzt an der Börse positiv aufgenommen wurde.

Anzeige

CureVac-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CureVac-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

Die neusten CureVac-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CureVac-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CureVac: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...