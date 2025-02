Die Aktie des Technologieunternehmens Kontron verzeichnete in den letzten Handelssitzungen deutliche Kursverluste. Im XETRA-Handel fiel das Papier am Donnerstagmittag um 1,9 Prozent auf 21,20 Euro, nachdem es bereits am Vortag um 2,6 Prozent auf 21,04 Euro nachgegeben hatte. Die Abwärtsbewegung setzte sich damit fort, wobei das Papier zeitweise bis auf 20,96 Euro absackte. Das Handelsvolumen lag bei über 90.000 gehandelten Aktien. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche befindet sich die Kontron-Aktie weiterhin in einer komfortablen Position gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief: Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier etwa 28 Prozent über dem Tiefststand von 15,15 Euro, der am 5. November 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Hoch von 22,44 Euro, das am 7. Juni 2024 markiert wurde, fehlen dem Anteilsschein aktuell rund 6 Prozent.

Positive Fundamentaldaten und optimistischer Ausblick

Besonders bemerkenswert erscheint die aktuelle Kursentwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Geschäftsergebnisse. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen am 6. November 2024 konnte Kontron einen deutlichen Gewinnzuwachs präsentieren. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,39 Euro, verglichen mit 0,30 Euro im entsprechenden Vorjahresquartal - ein Plus von 30 Prozent. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent auf 427,74 Millionen Euro. Analysten sind für die Zukunft des Unternehmens optimistisch gestimmt und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 Euro aus, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen die Experten mit einem Gewinn je Aktie von 1,47 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 0,50 Euro je Aktie im Jahr 2023 erwarten Analysten für dieses Jahr eine Erhöhung auf 0,674 Euro. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 27. März 2025 erwartet.

