Die Coinbase-Aktie zeigte sich am Donnerstagnachmittag mit einem Anstieg von 0,3 Prozent auf 213,65 USD im NASDAQ-Handel. Zwischenzeitlich erreichte das Papier ein Tageshoch von 221,51 USD, nachdem es zur Startglocke bei 217,97 USD notierte. Im vergangenen Börsenjahr konnte die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 349,74 USD verzeichnen, liegt aktuell jedoch rund 39 Prozent unter diesem Höchststand. Seit dem Jahrestief von 146,14 USD im September 2024 hat sich der Kurs allerdings um über 30 Prozent erholt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine beeindruckende Entwicklung: Im letzten Quartal 2024 steigerte Coinbase den Umsatz um 138,17 Prozent auf 2,27 Milliarden USD gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich deutlich von 1,14 USD auf 5,13 USD. Diese positive Bilanz spiegelt die wachsende Bedeutung des Unternehmens im Kryptowährungsmarkt wider. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 7,40 USD je Aktie. Die Handelsvolumina haben wieder das Niveau des letzten Marktzyklus aus 2021 erreicht, mit einem Gesamtvolumen von etwa 400 Milliarden Dollar.

Politischer Rückenwind für den Stablecoin-Markt

Der Aufschwung bei Coinbase wird maßgeblich durch das florierende Geschäft mit Stablecoins unterstützt, insbesondere durch den USD Coin (USDC), dessen Marktkapitalisierung auf rund 56,2 Milliarden US-Dollar angewachsen ist. Der Stablecoin-Markt insgesamt hat sich zwischen August 2023 und August 2024 von 121 Milliarden Dollar auf 224 Milliarden Dollar nahezu verdoppelt. Politische Entwicklungen tragen erheblich zu dieser positiven Dynamik bei. Mit dem "GENIUS Act", einem Gesetzentwurf zur Regulierung von Stablecoins in den USA, könnten große Stablecoins wie USDC unter die Aufsicht der US-Notenbank fallen, was für mehr Sicherheit und Vertrauen am Markt sorgen würde. Die Trump-Administration signalisiert zudem Unterstützung für den Kryptosektor und sieht in Stablecoins eine Möglichkeit, die internationale Dominanz des US-Dollars zu stärken. Diese politischen Rahmenbedingungen könnten sich weiterhin positiv auf den Kurs der Coinbase-Aktie auswirken.

