Die TUI-Aktie zeigt in jüngster Zeit Anzeichen einer Erholung nach einem herausfordernden Jahr. Nach einem Tiefstand von etwa 5,05 Euro im August 2024 konnte das Papier wieder deutlich an Wert gewinnen und notierte zuletzt bei rund 7,14 Euro im XETRA-Handel. Dies entspricht einem beachtlichen Anstieg von etwa 29 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief. Unterstützung erhielt der Kurs durch eine Hochstufung einer führenden US-Ratingagentur, was das Vertrauen der Anleger stärkte. Im Tagesverlauf wurden bereits über eine Million TUI-Aktien gehandelt, wobei das Tageshoch bei 7,18 Euro lag. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Weg zum 52-Wochen-Hoch von 8,88 Euro, das im Dezember 2024 erreicht wurde, noch weit. Für diesen Höchststand müsste die Aktie noch etwa 24 Prozent zulegen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Quartalszahlen des Touristikkonzerns zeigen eine Verbesserung der Geschäftslage. Im letzten Quartal 2024 konnte TUI den Verlust je Aktie auf -0,17 Euro reduzieren, verglichen mit -0,24 Euro im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro. Diese Entwicklung deutet auf einen möglichen Turnaround hin, der von Analysten unterstützt wird. Im Durchschnitt sehen Experten einen fairen Wert von 8,85 Euro je TUI-Aktie, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,20 Euro je Aktie. Zudem wird eine Dividendenausschüttung von 0,086 Euro erwartet, nachdem im Jahr 2024 keine Dividende gezahlt wurde. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 7. Mai 2025 veröffentlicht und könnten weitere Hinweise auf die Nachhaltigkeit der positiven Entwicklung geben.

