Der Aktienkurs des Leverkusener Pharmakonzerns verzeichnet weitere Einbußen im XETRA-Handel, während positive Signale aus der Produktentwicklung in den USA Hoffnung geben.

Die Bayer-Aktie verzeichnete am Donnerstag weitere Kursverluste im XETRA-Handel. Bereits am Vormittag begann der negative Trend mit einem Rückgang von 1,1 Prozent auf 22,79 EUR, der sich bis zum Mittag auf 1,5 Prozent verstärkte und den Kurs auf 22,68 EUR drückte. Im Tagesverlauf wurden die höchsten Verluste bei 22,49 EUR registriert. Das Handelsvolumen belief sich bis zum Mittag auf beachtliche 967.932 Aktien. Diese Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein, der die Bayer-Aktie weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt hat. Am 2. Oktober 2024 erreichte der Anteilsschein noch einen Wert von 31,03 EUR, was einem Potenzial von 36,82 Prozent über dem aktuellen Kurs entspricht. Demgegenüber markierte die Aktie am 27. November 2024 mit 18,41 EUR ihr 52-Wochen-Tief. Marktexperten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,109 EUR je Aktie, was im Vergleich zum Vorjahr (0,110 EUR) einen minimalen Rückgang darstellt. Der faire Wert wird von Analysten durchschnittlich auf 24,13 EUR geschätzt.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Im letzten Quartalsbericht vom 12. November 2024 musste Bayer einen Verlust von 4,26 EUR je Aktie verkünden, was allerdings eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -4,65 EUR darstellt. Der Umsatz ging im Vergleichszeitraum um 3,62 Prozent auf 9,97 Milliarden EUR zurück (Vorjahr: 10,34 Milliarden EUR). Trotz dieser Herausforderungen gibt es positive Signale aus der Produktpipeline. Der Leverkusener Konzern erhielt von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für seine auf pluripotenten Stammzellen basierende Zelltherapie OpCT-001 zur Behandlung Primärer Photorezeptorerkrankungen einen beschleunigten Zulassungsprozess in den USA. Anleger richten nun ihren Blick auf die bevorstehende Präsentation der Q4-Zahlen für 2024, die am 5. März 2025 erwartet werden. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 4,98 EUR je Aktie. Die kommende Woche könnte somit richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung der Bayer-Aktie sein.

