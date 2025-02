Der Immobilienkonzern zeigt trotz volatiler Kursentwicklung positive Geschäftssignale mit Umsatzsteigerung um 8,19 Prozent und reduziertem Quartalsverlust

Die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia zeigte am Donnerstag ein gemischtes Bild. Im Tagesverlauf konnte das Papier nach anfänglichen Verlusten zulegen und wies am Mittag einen Anstieg von 0,3 Prozent auf 29,84 Euro auf. Dies markiert einen bemerkenswerten Umschwung, nachdem die Aktie am frühen Morgen noch mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 29,68 Euro notiert hatte. Im Tageshoch erreichte der Anteilsschein 29,88 Euro, während bereits 708.143 Aktien den Besitzer wechselten. Bemerkenswert bleibt die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 33,93 Euro, das am 2. Oktober 2024 erreicht wurde - ein Wert, der aktuell einem Aufwärtspotenzial von knapp 14 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite liegt das 52-Wochen-Tief vom 15. März 2024 bei 23,74 Euro, was einem möglichen Abwärtsrisiko von etwa 20 Prozent gleichkommt. Für die Zukunft prognostizieren Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 35,06 Euro für die Vonovia-Aktie, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt und auf eine positive Einschätzung der weiteren Entwicklung hindeutet.

Quartalszahlen zeigen verbesserte Finanzlage

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Vonovia, die am 6. November 2024 veröffentlicht wurden, deuten auf eine verbesserte finanzielle Situation hin. Für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal meldete der Konzern einen Verlust von 0,09 Euro je Aktie, was jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt, als ein Verlust von 0,50 Euro je Anteilsschein zu Buche stand. Gleichzeitig steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um beachtliche 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro im Vergleich zu 1,59 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Diese positive Umsatzentwicklung könnte ein Indikator für die zunehmende Geschäftstätigkeit des Immobilienkonzerns sein. Für Anleger dürfte auch die Dividendenprognose von Interesse sein: Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,18 Euro erwartet, nachdem im Vorjahr 0,90 Euro je Wertpapier ausgeschüttet wurden. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 19. März 2025 veröffentlicht, wobei Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,94 Euro je Aktie prognostizieren.

