Der Chief Technology Officer von Airbnb, Aristotle N. Balogh, hat kürzlich 700 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 145,01 US-Dollar pro Aktie veräußert. Das Transaktionsvolumen beläuft sich damit auf etwa 101.507 US-Dollar. Nach diesem Verkauf hält Balogh noch 173.519 Aktien direkt am Unternehmen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines am 30. August 2024 verabschiedeten Rule 10b5-1-Handelsplans, der es Unternehmensinsidern ermöglicht, einen vorbestimmten Zeitplan für Aktienverkäufe festzulegen und potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden.

Aktuelle Kursentwicklung und Finanzlage

Die Airbnb-Aktie verzeichnet derzeit am Markt leichte Kursverluste. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 143,00 US-Dollar. In der Spitze sank die Aktie bis auf 142,94 US-Dollar. Zum Handelsstart lag der Wert noch bei 144,63 US-Dollar. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 86,66 Milliarden US-Dollar, weist beeindruckende Bruttogewinnmargen von 83 Prozent auf und verfügt über eine solide finanzielle Gesundheit. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 22. März 2024 mit 170,09 US-Dollar erreicht, während der tiefste Stand der vergangenen 52 Wochen am 8. August 2024 bei 110,40 US-Dollar lag. Im jüngsten Quartalsbericht übertraf Airbnb die Erwartungen bei wichtigen Kennzahlen wie gebuchten Übernachtungen, Buchungsvolumen, Umsatz und bereinigtem EBITDA. Für das erste Quartal 2025 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 12 Prozent, wenn Schaltjahr- und Wechselkurseffekte ausgenommen werden. Analysten setzen ihre Kursziele für Airbnb zwischen 95 und 200 US-Dollar fest, wobei mehrere Finanzinstitute ihre Prognosen kürzlich nach oben korrigiert haben.

