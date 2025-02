Die Microsoft-Aktie steht derzeit im Brennpunkt der Aufmerksamkeit, während das Unternehmen die Trump-Administration dazu drängt, das neue System zur Beschränkung des Verkaufs fortschrittlicher KI-Chips zu vereinfachen. Laut eines Berichts des Wall Street Journal plant Microsoft, diese Forderung in einem Blogbeitrag zu veröffentlichen. Das aktuelle System limitiert die Nutzung dieser Chips in Rechenzentren für das Training von KI-Modellen auf eine Gruppe von US-Verbündeten, darunter Indien, die Schweiz und Israel. Diese Länder gehören zur zweiten Stufe eines dreistufigen Systems, das die Exportkontrollen untermauert.

Microsoft-Präsident Brad Smith äußerte in einem Interview Bedenken, dass das vorgeschlagene System diese Verbündeten dazu veranlassen könnte, aufgrund der begrenzten US-Chipversorgung nach technologischer Infrastruktur aus China zu suchen. Er betonte, dass China die vorgeschlagene Regelung nutze, um sich als zuverlässigerer langfristiger Partner für KI-Infrastruktur zu positionieren als die USA. Smith hob hervor, dass diese Situation sowohl für amerikanische Unternehmen als auch für die Außenpolitik ungünstig sei. China vermittle diesen Ländern die Botschaft, dass sie sich nicht auf die USA verlassen könnten, während China bereit sei, ihnen zu bieten, was sie benötigen.

Partnerschaft mit LSEG zeigt positive Entwicklung

Während Microsoft mit Herausforderungen im Bereich der KI-Chipbeschränkungen kämpft, verzeichnet das Unternehmen Erfolge in seiner Partnerschaft mit der London Stock Exchange Group (LSEG). LSEG-CEO David Schwimmer gab bekannt, dass ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit mit Microsoft erreicht wurde, da die ersten Produkte nun allgemein für Kunden verfügbar sind. Diese Entwicklung ist Teil einer im Jahr 2022 geschlossenen Vereinbarung, bei der Microsoft einen Anteil von 4% im Wert von 2 Milliarden Dollar an der LSEG erwarb, um seine Daten- und Analyseprodukte über Microsoft Teams zugänglich zu machen. Die LSEG, die sich nach der Übernahme von Refinitiv im Jahr 2021 für 27 Milliarden Dollar zu einem Datenriesen entwickelt hat, verzeichnete für 2024 ein Einkommenswachstum von 8,4% auf 8,49 Milliarden Pfund und erwartet für 2025 ein weiteres Wachstum zwischen 6,5% und 7,5%.

