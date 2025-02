Die RWE-Aktie verzeichnete am Donnerstag erhebliche Verluste im XETRA-Handel. Nach einem Startpreis von 30,54 EUR fiel das Papier im Tagesverlauf weiter ab und notierte am Nachmittag bei 30,08 EUR, was einem Minus von 1,9 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Tief von 29,94 EUR. Das Handelsvolumen war mit knapp 2 Millionen gehandelten Aktien relativ hoch, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,35 EUR, das am 16. Mai 2024 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief vom 19. Dezember 2024 bei 27,76 EUR ist die Aktie derzeit etwa 8,36 Prozent entfernt.

Analysten bleiben trotz Rückgang optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sind Marktexperten für die Zukunft der RWE-Aktie verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,81 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 gehen Analysten von einem Gewinn je Aktie von 3,02 EUR aus. Auch bei der Dividende sind positive Erwartungen zu verzeichnen: Nach einer Ausschüttung von 1,00 EUR je Aktie im Jahr 2023 rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,10 EUR. Die jüngsten Quartalszahlen vom 13. November 2024 zeigten allerdings einen Rückgang: Der Gewinn je Aktie sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,44 EUR auf 1,56 EUR. Auch der Umsatz verringerte sich deutlich um 21,9 Prozent auf 4,74 Milliarden EUR. Die Vorlage der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 20. März 2025 erwartet.

