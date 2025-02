Amazon hat mit der Vorstellung seines ersten eigenen Quantencomputer-Chips "Ocelot" einen bedeutsamen Schritt im Technologiewettrennen der Tech-Giganten unternommen. Der am Donnerstag präsentierte Chip soll durch seine innovative Architektur die Fehlerkorrektur um bis zu 90 Prozent reduzieren und damit die Entwicklung praxistauglicher Quantencomputer-Anwendungen erheblich beschleunigen. Nach Unternehmensangaben könnte diese Technologie den Zeitplan für die Entwicklung eines funktionsfähigen Quantencomputers um bis zu fünf Jahre verkürzen. Die Architektur des "Ocelot"-Chips basiert auf dem sogenannten "Cat Qubit"-Konzept, dessen Namensgebung auf dem Gedankenexperiment von Schrödingers Katze beruht. Diese Technologie unterdrückt von Natur aus bestimmte Arten von Fehlern und verringert dadurch den Ressourcenbedarf für die Quantenfehlerkorrektur erheblich. Laut Amazon Web Services könnten Quantenchips, die auf der "Ocelot"-Architektur aufbauen, nur ein Fünftel der Kosten herkömmlicher Ansätze verursachen. Die Ankündigung folgt nur eine Woche nach Microsofts Enthüllung seines eigenen Quantenchips "Majorana 1", was den intensiven Wettlauf der Technologiegiganten im Quantencomputing-Sektor unterstreicht.

Branchenweite Auswirkungen spürbar

Die Nachricht von Amazons Einstieg in die Entwicklung eigener Quantencomputer-Hardware hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Aktienkurse spezialisierter Unternehmen der Branche. An der NYSE verzeichneten D-Wave-Aktien einen Rückgang von 2,04 Prozent auf 6,02 US-Dollar, während Rigetti Computing an der NASDAQ sogar um 5,44 Prozent auf 8,78 US-Dollar nachgab. Auch Quantum Computing-Titel verloren 3,5 Prozent und fielen auf 6,61 US-Dollar. Diese Kursentwicklungen verdeutlichen die Befürchtungen der Anleger, dass die Markteintritte großer Technologiekonzerne wie Amazon und Microsoft den Wettbewerbsdruck für spezialisierte Anbieter erhöhen könnten. Neben Amazon und Microsoft ist auch Google mit seinem Quantensystem "Willow" im Rennen um die Vorherrschaft in diesem zukunftsträchtigen Marktsegment aktiv. Der Wettbewerb konzentriert sich besonders auf die Lösung der Fehleranfälligkeit, die bislang die praktische Anwendung von Quantencomputern begrenzt.

