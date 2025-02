Die Aixtron SE verzeichnete am Donnerstagvormittag einen dramatischen Kurseinbruch. Im XETRA-Handel sackte die Aktie des Spezialmaschinenbauers um beachtliche 6,9 Prozent auf 13,43 Euro ab, zeitweise wurden sogar Kurse von 13,38 Euro erreicht. Das Handelsvolumen war mit über 126.000 gehandelten Aktien in den ersten Handelsminuten beträchtlich. Der Abwärtstrend setzte sich im Tagesverlauf fort, mit Verlusten von bis zu 8,11 Prozent. Damit gehört der Anteilsschein zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt.

Die aktuellen Kursverluste stehen in direktem Zusammenhang mit den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete Aixtron einen Gewinn von 0,27 Euro je Aktie - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 0,35 Euro je Aktie zu Buche standen. Auch beim Umsatz musste das Unternehmen Einbußen hinnehmen. Mit 156,33 Millionen Euro lag dieser um 5,25 Prozent unter dem Vorjahreswert von 164,99 Millionen Euro.

Aussichten und Marktumfeld

Die aktuelle Kursentwicklung ist besonders besorgniserregend im Kontext der längerfristigen Performance. Vom 52-Wochen-Hoch bei 31,81 Euro, das Ende Februar erreicht wurde, hat sich der Kurs mittlerweile um fast 58 Prozent entfernt. Marktbeobachter setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 17,53 Euro an, was noch Erholungspotenzial andeutet. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,04 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die möglicherweise für neue Impulse sorgen könnten, werden Ende April 2025 erwartet. Zusätzlich belastet werden die Aussichten durch die jüngste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle auf Waren aus der EU zu verhängen, was die Stimmung an den Märkten insgesamt eintrübt.

