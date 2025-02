Die Vonovia-Aktie verzeichnete einen leichten Anstieg im XETRA-Handel und notierte am Donnerstagnachmittag bei 29,82 EUR, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz dieses moderaten Zuwachses bewegt sich der Wert noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 33,93 EUR, das Anfang Oktober erreicht wurde. Die aktuelle Notierung liegt damit etwa 13,8 Prozent unter diesem Höchststand. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie sich bereits deutlich von ihrem Jahrestief erholt hat - im März war der Kurs bis auf 23,74 EUR gefallen, was einen Abstand von mehr als 20 Prozent zum aktuellen Niveau bedeutet.

Die jüngsten Quartalszahlen des Immobilienkonzerns zeichnen ein gemischtes Bild. Im abgelaufenen Jahresviertel musste Vonovia einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR hinnehmen, während im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,50 EUR je Anteilsschein verbucht werden konnte. Positiv entwickelte sich hingegen der Umsatz, der um 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden EUR anstieg. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 1,94 EUR und erwarten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 0,90 EUR im Vorjahr darstellen würde.

Politische Wende und Zinshoffnungen als Kurstreiber

Für die weitere Kursentwicklung dürften zwei wesentliche Faktoren entscheidend sein: die Aussicht auf sinkende Zinsen und die veränderte politische Lage. Die sinkenden Anleiherenditen in den USA nähren die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen auch in Europa, was für den hochverschuldeten Immobiliensektor ein erheblicher Vorteil wäre. Günstigere Finanzierungsbedingungen könnten die Profitabilität von Vonovia deutlich verbessern. Auch die politischen Veränderungen nach der Bundestagswahl werden vom Markt positiv aufgenommen. Die Erwartung einer investitionsfreundlicheren Politik mit weniger strengen Mietpreisregulierungen und erleichterten Modernisierungsauflagen könnte dem Unternehmen zusätzlichen Auftrieb verleihen. Marktbeobachter halten bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung ein Kursziel von bis zu 40 Euro für möglich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 35,06 EUR je Aktie.

