Die Aktie des Hamburger Konsumgüterherstellers Beiersdorf verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 3,8 Prozent auf 131,75 Euro und gehörte damit zu den Top-Performern im DAX. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum allgemeinen Markttrend, da der deutsche Leitindex im gleichen Zeitraum um 1,19 Prozent nachgab. Hintergrund des Kursanstiegs sind die jüngsten strategischen Ankündigungen des Unternehmens für den chinesischen Markt. CEO Vincent Warnery hat Pläne vorgestellt, die Geschäftsaktivitäten in China bis 2025 neu zu ordnen und 2026 vier Konsumentenmarken mit dem Thiamidol-Wirkstoff einzuführen. Besonders im Fokus steht die Luxusmarke La Prairie, die im vergangenen Jahr einen globalen Umsatzrückgang von 6,2 Prozent verzeichnete. Beiersdorf plant, die Lagerbestände in China innerhalb von sechs Wochen zu normalisieren und gleichzeitig die Kundenbasis der Marke auf jüngere Konsumenten auszuweiten. Für das Geschäftsjahr 2024 meldete der Konzern Rekordverkäufe von nahezu 9,9 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 6,5 Prozent entspricht. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 8 Prozent auf fast 1,4 Milliarden Euro. Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 500 Millionen Euro an, während die Dividende bei 1,00 Euro je Aktie konstant bleibt.

Herausforderungen durch US-Zollpolitik

Trotz der positiven Kursentwicklung stehen potenzielle Herausforderungen am Horizont. Die möglichen Importzölle der kommenden US-Regierung könnten die Wachstumsaussichten von Beiersdorf erheblich beeinträchtigen. Finanzvorständin Astrid Hermann warnte, dass ein Zoll von 25 Prozent das Geschäft um bis zu 50 Basispunkte belasten könnte, da etwa zwei Drittel des US-Geschäfts auf Importen - hauptsächlich aus Mexiko - basieren. Als Vorsichtsmaßnahme hat das Unternehmen bereits seine Lagerbestände in den USA erhöht und prüft Preisanpassungen. Die Aktie notiert derzeit etwa 10,7 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 147,80 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,90 Euro an, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent entspricht. Für 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,29 Euro je Beiersdorf-Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse für Q2 2025 werden voraussichtlich am 6. August 2025 präsentiert.

