Die BlackRock Throgmorton Trust plc verzeichnete Ende Februar 2025 bemerkenswerte Entwicklungen im Bereich der Nettovermögenswerte und Aktienrückkäufe. Zum Geschäftsschluss am 27. Februar 2025 belief sich der unbereinigte Nettovermögenswert des Unternehmens auf 620,84 Pence pro Aktie (nur Kapital) beziehungsweise 623,14 Pence einschließlich der Erträge des laufenden Jahres. Diese Bewertungen basieren auf den Gebotspreisen der Investitionen und berücksichtigen bereits die jüngsten Veränderungen in der Aktienstruktur des Unternehmens.

Besonders beachtenswert ist, dass BlackRock Throgmorton am selben Tag einen bedeutenden Aktienrückkauf durchgeführt hat. Das Unternehmen erwarb 97.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 558,14 Pence pro Aktie, die in die Eigentruhe überführt werden sollen. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 3. März 2025 wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 80.699.864 Stammaktien umfassen, wobei 22.510.000 Aktien in der Eigentruhe gehalten werden. Diese in der Eigentruhe gehaltenen Aktien sind nicht stimmberechtigt und machen etwa 21,81 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens aus.

Stimmrechtsanpassungen nach Aktienrückkauf

In Übereinstimmung mit den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der Finanzaufsichtsbehörde informierte BlackRock Throgmorton den Markt über die aktuelle Zusammensetzung seines ausgegebenen Kapitals. Zum 28. Februar 2025 umfasste dieses 80.796.864 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,05 Pfund, wobei 22.413.000 Aktien in der Eigentruhe gehalten werden. Diese Zahlen sind für Anteilseigner von Bedeutung, da sie als Nenner für die Berechnungen dienen, anhand derer festgestellt wird, ob eine Meldepflicht bezüglich ihrer Beteiligung am Unternehmen besteht. Für Berichtszwecke gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften sollte der Markt die in der Eigentruhe gehaltenen Aktien ausschließen und nach der Abwicklung die Zahl von 80.699.864 verwenden, um festzustellen, ob eine Meldepflicht besteht.

