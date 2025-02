Perrigo Company plc, ein globaler Akteur im Bereich der Selbstpflegeprodukte für Verbraucher, präsentierte kürzlich bei seinem virtuellen Investorentag eine umfassende Wachstumsstrategie. Das Unternehmen, dessen Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 24,13 US-Dollar notiert, stellt sich mit einem "Drei-S"-Plan neu auf: Stabilisierung des Geschäftsbereichs Consumer Self-Care Americas, Straffung des globalen Portfolios und Stärkung der Investitionen in wachstumsstarke Marken. Die Strategie zielt darauf ab, die vielfältigen Geschäftsbereiche von Perrigo, darunter Eigenmarken und Säuglingsnahrung, zu nutzen, um Cashflow für Investitionen in Marken mit höheren Margen zu generieren. Präsident und CEO Patrick Lockwood-Taylor, dessen Vertrag kürzlich bis Juni 2028 verlängert wurde, äußerte sich zuversichtlich über die Zukunftsaussichten und betonte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in den vergangenen 21 Monaten sowie den strategischen Fokus auf die Kerngeschäftsbereiche.

Finanzielle Ziele trotz enttäuschender Quartalszahlen

Die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025 umfassen ein Nettoumsatzwachstum von 1% bis 3%, ein organisches Nettoumsatzwachstum von 2,5% bis 4,5% und einen bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie zwischen 2,90 und 3,10 US-Dollar. Diese Prognose steht im Kontrast zu den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Im vierten Quartal meldete Perrigo einen Verlust von 44,5 Millionen US-Dollar oder 0,32 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 32,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,93 US-Dollar pro Aktie, knapp unter der Analystenschätzung von 0,95 US-Dollar. Der Umsatz sank auf 1,138 Milliarden US-Dollar, während Analysten 1,2 Milliarden US-Dollar erwartet hatten. Trotz dieser Herausforderungen hält das Unternehmen an seiner Dividendenpolitik fest und hat kürzlich eine Erhöhung der Quartalsdividende um 5% angekündigt, was das 22. aufeinanderfolgende Jahr mit Dividendenwachstum markiert.

