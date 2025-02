Der Anteilsschein des Softwareunternehmens Nemetschek verzeichnete am Donnerstag deutliche Einbußen an der deutschen Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie um 1,5 Prozent auf 113,20 Euro, nachdem sie bei 113,50 Euro in den Handelstag gestartet war. Im Tagesverlauf rutschte das Papier zeitweise auf 112,70 Euro ab. Besonders bemerkenswert erscheint der aktuelle Kursrückgang im Kontext der bisherigen Jahresperformance: Trotz der momentanen Schwächephase liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 79,30 Euro, das am 23. April 2024 erreicht wurde. Dies entspricht einem Zuwachs von fast 30 Prozent binnen eines Jahres. Allerdings notiert der Titel aktuell etwa 10,9 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 125,50 Euro, das erst im Februar 2025 markiert wurde. Die Handelsaktivität zeigte sich mit einem Volumen von über 19.500 gehandelten Aktien am Vormittag rege. Bemerkenswert ist auch, dass das durchschnittliche Kursziel von Analysten bei 105,89 Euro liegt - deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.

Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Nemetschek, die Anfang November 2024 veröffentlicht wurden, zeigen ein differenziertes Bild. Während der Umsatz im dritten Quartal um beachtliche 15,1 Prozent auf 253,03 Millionen Euro anstieg, verringerte sich der Gewinn je Aktie von 0,39 Euro im Vorjahresquartal auf 0,34 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,53 Euro je Aktie. Für Anleger dürften zudem die Dividendenaussichten interessant sein: Nach einer Ausschüttung von 0,48 Euro je Aktie im Jahr 2023 wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 0,535 Euro erwartet. Die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 25. März 2025 präsentiert und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

