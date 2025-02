Der Ratenzahlungsmarkt in Europa expandiert kräftig mit prognostizierten 12,4% Zuwachs im laufenden Jahr, während die PayPal-Aktie aktuell unter Druck steht.

Der europäische Markt für "Buy Now, Pay Later" (BNPL) Dienste soll laut aktuellen Prognosen in diesem Jahr um 12,4 Prozent wachsen und ein Volumen von 191,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Für den Zeitraum 2025-2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,0 Prozent erwartet, wodurch der Markt bis 2030 auf etwa 293,7 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. PayPal zählt neben Klarna und Afterpay (Riverty) zu den dominierenden Anbietern in diesem Segment. Die Integration von BNPL-Services in E-Commerce-Plattformen, insbesondere in Nord- und Osteuropa, treibt die Adoption dieser Zahlungsoption voran. Besonders im Reisesektor, im Bereich nachhaltiger Finanzierung und durch Omnichannel-Strategien im Einzelhandel gewinnt das Konzept an Bedeutung. Während die technologische Entwicklung, insbesondere durch KI-gestützte Risikobewertung, voranschreitet, wird gleichzeitig die regulatorische Aufsicht in den europäischen Märkten verstärkt, um Verbraucherüberschuldung zu vermeiden.

Herausforderungen für PayPal am Aktienmarkt

Die PayPal-Aktie zeigte sich jüngst mit negativer Tendenz und verlor im XETRA-Handel 2,0 Prozent, wodurch der Kurs auf 67,73 EUR sank. Im Tagesverlauf markierte die Aktie bereits ein Tief bei 67,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 91,14 EUR, das am 4. Februar 2025 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie einen Kurssprung von 34,56 Prozent verzeichnen. Vom 52-Wochen-Tief von 52,44 EUR, das am 27. Juli 2024 markiert wurde, ist der aktuelle Kurs immerhin 22,57 Prozent entfernt. Im letzten Quartal konnte PayPal einen Umsatzanstieg von 3,70 Prozent auf 8,33 Milliarden US-Dollar verbuchen, während der Gewinn pro Aktie bei 1,12 USD lag. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 30. April 2025 erwartet.

