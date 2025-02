Mobilfunkanbieter zeigt bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit mit aktueller Kursnotierung nur 0,57% unter Jahreshöchststand trotz leichtem Umsatzrückgang im letzten Quartal.

Die freenet-Aktie zeigte sich am Freitag mit leichten Abschlägen im XETRA-Handel. Am Nachmittag notierte das Papier bei 31,46 Euro, was einem minimalen Rückgang von 0,1 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf pendelte der Kurs zwischen 31,36 Euro als Tagestief und 31,54 Euro als Tageshoch. Die Handelseröffnung erfolgte bei 31,40 Euro. Das Handelsvolumen belief sich bis zum Nachmittag auf 111.203 Aktien, was auf ein moderates Marktinteresse hindeutet. Bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem Kurs von 31,64 Euro, erreicht am 28. Februar 2025, fehlen der Aktie derzeit lediglich 0,57 Prozent zur Erreichung dieses Höchststandes. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 22,78 Euro vom 17. Mai 2024 liegt der aktuelle Kurs immerhin 27,59 Prozent höher - ein deutlicher Aufwärtstrend im Jahresverlauf.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 2,32 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 33,49 Euro, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von etwa 6,5 Prozent impliziert. Auch bei der Dividende erwarten Marktbeobachter eine positive Entwicklung: Während im Vorjahr 1,77 Euro je Aktie an die Anleger ausgeschüttet wurden, prognostizieren sie für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 1,91 Euro. Die jüngsten Quartalszahlen, vorgelegt am 7. November 2024, zeigten trotz eines Umsatzrückgangs eine verbesserte Gewinnlage. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,60 Euro, verglichen mit 0,53 Euro im Vorjahresquartal. Allerdings sank der Umsatz um 7,52 Prozent auf 618,50 Millionen Euro, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht.

