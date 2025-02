Die Bijou Brigitte-Aktie verzeichnete in den vergangenen Handelstagen deutliche Kursverluste an den deutschen Börsen. Im XETRA-Handel notierte der Schmuckhändler zeitweise mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 36,00 Euro, während im Stuttgarter Handel Verluste von 0,7 Prozent auf 35,85 Euro verbucht wurden. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Jahresverlauf, denn erst im Mai 2024 hatte das Papier seinen Höchststand erreicht. Am 21. bzw. 22. Mai kletterte die Aktie auf ein 52-Wochen-Hoch von bis zu 44,70 Euro. Aktuell liegt der Kurs somit rund 19,5 Prozent unter diesem Jahreshöchststand. Bemerkenswert ist auch der Vergleich mit dem 52-Wochen-Tief: Ende August 2024 fiel die Aktie auf bis zu 31,00 Euro, hat sich seither aber wieder etwas erholt. Vom gegenwärtigen Niveau aus würde ein weiterer Kursverlust von etwa 13 bis 15 Prozent die Aktie wieder auf das Niveau des Jahrestiefs zurückwerfen.

Handelsvolumen und Geschäftsentwicklung

Das Handelsvolumen der Bijou Brigitte-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen eher verhalten. Im XETRA-Handel wurden am Vormittag lediglich 1.765 Aktien umgesetzt, in Stuttgart sogar nur 150 Papiere. Diese zurückhaltende Marktaktivität könnte auch mit der jüngsten Geschäftsentwicklung des Modeschmuckhändlers zusammenhängen. In den aktuellen Nachrichten zur Bijou Brigitte-Aktie wird berichtet, dass das Unternehmen zuletzt weniger verdient hat, was zu einem zweistelligen Kurseinbruch führte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu früheren positiven Impulsen, wie der erhaltenen Überbrückungshilfe während der Corona-Pandemie, die damals für einen deutlichen Kursanstieg sorgte. Anleger beobachten nun mit Spannung, wie sich der Aktienkurs in den kommenden Wochen entwickeln wird, insbesondere vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktunsicherheit.

Anzeige

Bijou Brigitte Modische Accessoires-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bijou Brigitte Modische Accessoires-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Bijou Brigitte Modische Accessoires-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bijou Brigitte Modische Accessoires-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bijou Brigitte Modische Accessoires: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...