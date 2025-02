Der Luxusautomobilhersteller kämpft mit erheblichen Kursverlusten von über 70% seit April, während die jüngsten Finanzergebnisse deutliche Umsatz- und Gewinneinbußen zeigen.

Die Porsche-Aktie verzeichnete am Freitag weitere Verluste im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr sank der Kurs um 0,6 Prozent auf 56,62 Euro. Im Tagesverlauf fiel das Papier zeitweise auf 56,10 Euro, nachdem es bei 56,60 Euro in den Handel gestartet war. Der Handelsumsatz belief sich auf 313.446 Aktien. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie notiert derzeit 70,54 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 96,56 Euro, das am 5. April 2024 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief bei 54,98 Euro vom 12. Februar 2025 ist der aktuelle Kurs nur knapp 3 Prozent entfernt, was die anhaltende Schwächephase des Wertpapiers verdeutlicht.

Gewinneinbruch belastet Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen, die Porsche am 30. Oktober 2024 vorstellte, zeichnen ein herausforderndes Bild. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete der Sportwagenhersteller einen deutlichen Gewinnrückgang. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,67 Euro nur etwa halb so hoch aus wie im Vorjahreszeitraum (1,29 Euro). Gleichzeitig sank der Umsatz um 6,12 Prozent auf 9,11 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,27 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose liegt mit 2,12 Euro unter der Ausschüttung des Vorjahres (2,31 Euro). Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten noch Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 70,13 Euro an. Die nächsten Geschäftszahlen wird Porsche voraussichtlich am 12. März 2025 mit der Vorlage der Bilanz für das vierte Quartal 2024 präsentieren.

