Der Neuromorphic-Computing-Spezialist erfährt erhebliche Kurseinbußen mit Rückgang auf 0,135 EUR bei außergewöhnlich hohem Handelsvolumen von 1,3 Millionen Aktien.

Die Aktie des KI-Chip-Entwicklers BrainChip befindet sich weiterhin im freien Fall. Im heutigen Handelsverlauf musste das Papier erneut massive Verluste hinnehmen und rutschte zeitweise auf bis zu 0,121 EUR ab. Besonders bemerkenswert war das hohe Handelsvolumen - allein auf der Tradegate-Plattform wechselten über 1,3 Millionen Aktien den Besitzer, was auf eine rege, wenn auch überwiegend verkaufsorientierte Aktivität hindeutet. Der dramatische Absturz setzte bereits am Morgen ein, als die Aktie im Frankfurter Handel um mehr als 17 Prozent nachgab. Im weiteren Tagesverlauf weiteten sich die Verluste aus, sodass die BrainChip-Aktie am Nachmittag einen Wert von 0,135 EUR erreichte, was einem Minus von 11,9 Prozent entspricht. Damit entfernt sich der Kurs immer weiter von seinem 52-Wochen-Hoch, das Anfang 2025 bei 0,275 EUR markiert wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit mehr als 50 Prozent unter diesem Jahreshöchststand.

Anlegerperspektiven trotz Kurssturz

Trotz des aktuellen Tiefenrausches zeigt die Aktie noch einen gewissen Abstand zum 52-Wochen-Tief. Dieses wurde Anfang September 2024 bei 0,090 EUR erreicht. Mit dem derzeitigen Kursniveau liegt die Aktie immerhin noch etwa 33 Prozent über diesem Tiefstand. Für Anleger könnte dies ein Indiz dafür sein, dass das Abwärtspotenzial möglicherweise begrenzt ist. Interessant für Investoren dürften die kommenden Unternehmenszahlen sein: Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 ist für den 2. September 2025 vorgesehen, während die Zahlen zum vierten Quartal 2025 voraussichtlich am 4. März 2026 präsentiert werden. Diese Kennzahlen könnten entscheidende Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens liefern und möglicherweise einen Wendepunkt für die derzeit stark angeschlagene Aktie darstellen.

