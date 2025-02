Die Varta-Aktie befindet sich am Freitag in einem dramatischen Absturz. Im Tradegate-Handel rutschte der Wert des Batteriespezialisten um 10,1 Prozent auf 1,38 EUR ab. Zeitweise markierte das Papier mit 1,25 EUR sogar ein neues Tagestief, nachdem es bei 1,56 EUR in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen war mit über 520.000 gehandelten Aktien außergewöhnlich hoch. Der Kursverfall illustriert die prekäre Lage des einst gefeierten Unternehmens. Das 52-Wochen-Hoch von 15,89 EUR, erreicht am 7. März 2024, liegt mittlerweile mehr als 1.000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Besonders besorgniserregend: Das 52-Wochen-Tief von nur 0,57 EUR wurde erst kürzlich am 23. Januar 2025 verzeichnet - ein Wert, dem sich die Aktie mit dem heutigen Kurssturz wieder annähert.

Sanierungsplan mit fatalen Folgen für Anleger

Die aktuelle Talfahrt steht in direktem Zusammenhang mit gerichtlichen Entscheidungen zur Unternehmenssanierung. Ein Gericht hat den Sanierungsplan für Varta endgültig gebilligt, was für die bisherigen Aktionäre einen Totalverlust bedeutet. Aktionärsschützer gehen nun gegen diese Entscheidung vor und haben den Fall bis nach Karlsruhe getragen. Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens geben wenig Anlass zu Optimismus: Im letzten veröffentlichten Quartal zum 30. September 2023 verbuchte Varta einen Verlust je Aktie von 0,13 EUR. Für das Gesamtjahr 2023 rechnen Analysten mit einem Verlust von 2,295 EUR je Aktie. Eine Dividendenzahlung ist weder für das laufende noch für das vergangene Jahr zu erwarten. Die nächsten Quartalsergebnisse werden voraussichtlich am 27. März 2025 veröffentlicht.

Anzeige

Varta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Varta-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Varta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Varta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...