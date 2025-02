Der Technologiekonzern präsentiert beeindruckende Quartalszahlen mit 42,6% Umsatzplus. Experten prognostizieren weiteres Kurspotential von über 40 Prozent.

Die Kontron-Aktie zeigte sich am Freitag im XETRA-Handel weitgehend stabil und notierte am Nachmittag bei 21,00 EUR, was dem Niveau des Vortages entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich das Papier in einer Spanne zwischen 20,60 EUR und 21,08 EUR, während das Handelsvolumen bei rund 64.000 Aktien lag. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Vom 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR aus betrachtet, verzeichnet die Aktie aktuell ein Plus von knapp 28 Prozent. Zum 52-Wochen-Hoch von 22,44 EUR, das Anfang Juni erreicht wurde, fehlen dem TecDAX-Wert derzeit etwa 6,4 Prozent. Die jüngsten Quartalsergebnisse des Technologieunternehmens unterstreichen diese positive Tendenz. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete Kontron einen Gewinn je Aktie von 0,39 EUR, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,30 EUR entspricht. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 42,6 Prozent auf 427,74 Millionen EUR.

Positiver Ausblick für Anleger

Analysten sehen für die Kontron-Aktie noch erhebliches Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 29,60 EUR angegeben, was einem möglichen Anstieg von über 40 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Auch bei der Dividendenausschüttung dürfen Anleger auf eine Erhöhung hoffen. Nach 0,50 EUR im Vorjahr gehen Marktbeobachter für das laufende Jahr von einer Dividende in Höhe von 0,674 EUR aus. Die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 ist für den 27. März 2025 geplant. Angesichts der soliden Positionierung und der positiven Geschäftsentwicklung bleibt die Kontron-Aktie für viele Anleger ein interessantes Investment im Technologiesektor, selbst wenn der TecDAX zuletzt insgesamt leichte Schwäche zeigte.

