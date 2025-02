Der Server-Hersteller plant massive Gebäudeerweiterung im Silicon Valley trotz aktueller Kursschwäche, während die Nachfrage nach KI-Kühlsystemen steigt.

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) hat ehrgeizige Pläne für die Erweiterung seiner Präsenz im Silicon Valley bekannt gegeben. Das Unternehmen plant die Errichtung eines dritten Campus in San Jose, wobei das erste Gebäude über 30.000 Quadratmeter umfassen soll. Bei vollständiger Fertigstellung wird der gesamte Campus voraussichtlich eine Fläche von nahezu 280.000 Quadratmetern einnehmen. Diese Expansion, die vom Bürgermeister San Joses unterstützt wird, soll nicht nur Supermicros Position als Branchenführer stärken, sondern auch zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen und das wirtschaftliche Wachstum in der Region fördern.

Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro, äußerte sich begeistert über die Erweiterungspläne und betonte die steigende Nachfrage nach flüssigkeitsgekühlten Rechenzentrumlösungen im Zuge der zunehmenden Verbreitung von KI-Fabriken. Laut Liang erwartet das Unternehmen, dass bis zu 30% der neuen Rechenzentren Flüssigkeitskühllösungen einsetzen werden. Gegenwärtig kann Supermicro monatlich 5.000 luftgekühlte oder 2.000 flüssigkeitsgekühlte Racks liefern, um umfangreiche Bestellungen zu bedienen. Der Baubeginn am neuen Standort ist für 2025 geplant und markiert einen bedeutenden Schritt in Supermicros Wachstumsstrategie.

Aktuelle Kursentwicklung und Finanzlage

Die Super Micro Computer-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ-Sitzung einen Kursrückgang von 4,3 Prozent auf 41,10 USD. Im Tagesverlauf fiel der Wert zeitweise sogar auf 38,88 USD. Das aktuelle Kursniveau liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 122,90 USD, das am 9. März 2024 erreicht wurde - ein Abstand von fast 200 Prozent. Das 52-Wochen-Tief wurde am 16. November 2024 mit 17,25 USD markiert. Trotz dieser Kursschwankungen zeigt das Unternehmen eine starke finanzielle Performance mit einem Gewinn pro Aktie von 0,72 USD im letzten Quartal, verglichen mit 0,55 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um beeindruckende 62 Prozent auf 5,94 Milliarden USD. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,45 Milliarden USD und einem bemerkenswerten Jahresumsatzwachstum von 125 Prozent positioniert sich Supermicro weiterhin als wichtiger Akteur in der Technologiebranche, insbesondere im Bereich der KI-Infrastruktur und Rechenzentrumlösungen.

Anzeige

Super Micro Computer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Super Micro Computer-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Super Micro Computer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Super Micro Computer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Super Micro Computer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...