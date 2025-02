Der Finanzdienstleister verändert seine Diversitätspolitik und erweitert gleichzeitig sein Portfolio durch internationale Übernahmen und innovative ETF-Angebote.

State Street passt seine Unternehmensstrategie signifikant an, was Anleger aufmerksam verfolgen. Der Finanzdienstleister hat kürzlich seine Diversitätsziele für Unternehmensvorstände aufgegeben - eine bemerkenswerte Entwicklung für das Unternehmen, das 2017 mit der "Fearless Girl"-Statue in Manhattan ein weltweit beachtetes Zeichen für Geschlechtervielfalt in der Wirtschaft setzte. In der bisherigen globalen Abstimmungspolitik von State Street Global Advisors galt die Erwartung, dass Vorstände von Unternehmen in wichtigen Indizes zu 30 Prozent weiblich besetzt sein sollten. Diese Zielmarke findet sich in den neuen Richtlinien nicht mehr wieder. Stattdessen betont State Street nun, dass die Nominierungsausschüsse der Unternehmen selbst am besten über die Zusammensetzung entscheiden können.

Expansionsstrategie sichert Marktposition

Parallel dazu baut State Street sein Geschäftsportfolio strategisch aus. Der Finanzkonzern übernimmt das globale Verwahrgeschäft der Mizuho Financial Group außerhalb Japans, wodurch etwa 580 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten und 24 Milliarden Dollar an administrierten Vermögen hinzukommen werden. Die Transaktion, deren finanzielle Details nicht bekannt gegeben wurden, soll voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Zudem entwickelt sich State Street im Bereich der alternativen Anlagen weiter und hat gemeinsam mit Apollo Global Management einen ETF für privates Kreditgeschäft aufgelegt. Der SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF, der an der New Yorker Börse gehandelt wird, bietet Privatanlegern erstmals direkten Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit Krediten aus dem Privatsektor. Die Gebühr für den neuen ETF beträgt 0,7 Prozent. Diese Innovationen im ETF-Bereich sind Teil einer Reihe neuer Partnerschaften, die State Street im vergangenen Jahr mit nicht-traditionellen Investmentfirmen geschlossen hat und könnten die Marktposition des Unternehmens weiter stärken.

