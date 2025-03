Die Tactile Systems Technology verzeichnet eine anhaltend schwierige Phase an der Börse. Am 1. März 2025 notierte die Aktie bei 14,02 USD, was einem Rückgang von 1,34% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders besorgniserregend erscheint der deutliche Monatsverlust von 17,48%, der auf eine zunehmende Investorenzurückhaltung hindeutet. Zu den jüngsten Ereignissen zählt auch der Aktienverkauf durch Finanzvorstand Elaine Birkemeyer, die kürzlich Unternehmensanteile im Wert von knapp 30.000 US-Dollar veräußerte - ein Schritt, der bei Anlegern für zusätzliche Verunsicherung sorgen könnte.

Fundamentaldaten unter Druck

Mit einer Marktkapitalisierung von 325,5 Millionen Euro bewegt sich das Medizintechnikunternehmen trotz der aktuellen Schwächephase noch 20,68% über seinem 52-Wochen-Tief. Dennoch liegt der Kurs weiterhin deutlich (60,49%) unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Fundamentaldaten zeigen mit einem aktuellen KGV von etwa 19,50 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,13 ein gemischtes Bild für den Hersteller medizinischer Kompressionsgeräte.

